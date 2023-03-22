Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow За неделю объемы экспорта агропродукции выросли на 65% arrow

За неделю объемы экспорта агропродукции выросли на 65%

22 марта 2023 19:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Больше всего экспортируют кукурузу
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За неделю работы "зернового коридора" с 13 по 19 марта 2023 через морские порты Одесской области было экспортировано более миллиона тонн агропродукции, что на 65% превышает отгрузку этим каналом на прошлой неделе. Количество кораблей, которые были загружены, составило 22 единицы, на 6 судов больше, чем на прошлой неделе.

Об этом сообщает Ukrainian Agribusiness Club.

Читайте также:

Основные виды экспортируемой продукции во время 33 недели работы "зернового коридора" были:

  • кукуруза (66% экспорта),
  • пшеница (18%),
  • жмых подсолнечный (11%).

Украинская продукция была доставлена в Азии (Китай, Турция и ОАЕ), Европы (Испания, Нидерланды, Португалия и другие) и Африки (Тунис, Ливия).

Следует упомянуть, что 18 марта было принято решение о пролонгации работы "зернового коридора" на 120 дней. С начала его работы с 1 августа 2022 по 19 марта 2023 удалось экспортировать 25,1 млн тонн агропродукции нашим иностранным партнерам.

Напомним, в рамках зерновой инициативы 17-е судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН, вышло из порта Одессы. Балкер DENIZ M доставит 30 тысяч тонн гуманитарной пшеницы в Эфиопию.

Несмотря на саботаж инспекторов россии благодаря экспорту агропродукции сотни миллионов людей по миру удается накормить. Впрочем, для восстановления экономики Украины необходимо восстановить морскую инфраструктуру и увеличить мощности портов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

19:22 Невероятное наслаждение: как приготовить постный морковный торт с ореховым кремом

19:10 В Генштабе рассказали об успешных ударах по российским оккупантам в течение суток

Новина з відео

19:06 Военные получили первый комплекс дронов-разведчиков "ШАРК" и показали его в работе

19:01 Раздражение, воспаление и геморрой: какая туалетная бумага опасна для здоровья

18:54 Экологическая катастрофа: на райском острове образовались скалы из пластика

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:53Санду подписала закон о языке в Молдове: какую выбрали

18:46 В "Реале" рассказали, вернется ли Моуринью в клуб

18:41 Пригожин попросил у США денег на новый проект ЧВК "Вагнера": подробности

Новина з відео

18:30 Украина рассчитывает, что Дания станет частью воздушной коалиции, — Шмыгаль

Новина з фото

18:30 В Черном море заметили первую стаю дельфинов за долгое время

Новина з відео

19:06 Военные получили первый комплекс дронов-разведчиков "ШАРК" и показали его в работе

Новина з відео

18:30 Украина рассчитывает, что Дания станет частью воздушной коалиции, — Шмыгаль

Новина з відео

18:08 Схемы на полмиллиарда: экс-главе Фонда госимущества объявили подозрение

Эксклюзив

17:00В Одессе лошади лечат и успокаивают душу: иппотерапия для военнослужащих ВМС ВСУ

Новина з відео

16:58Обстрел жилого дома: в Запорожье возросло количество пострадавших

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

15:31 "Грибок и холод": Одесские волонтеры оценили новое помещение, которое им предложил облсовет

Новина з відео

15:26 Лавров принялся пугать Украину урановыми боеприпасами от Британии

Новина з відео

14:34Последствия российской атаки дронами-камикадзе по Ржищеву (ФОТО)

Новина з відео

14:05 Запорожские власти прокомментировали обстрел жилого дома: сколько ракет попало в многоэтажку

Новина з відео

14:02 Последствия ракетного удара по Запорожью (ФОТО)

Эксклюзив

17:49"Шахеды" в Киевской области: последствия ночной вражеской атаки в Ржищеве

Эксклюзив

17:20Теперь мяч на стороне Китая: эксперт подвел итоги визита Си Цзиньпиня в россию

Эксклюзив

17:00В Одессе лошади лечат и успокаивают душу: иппотерапия для военнослужащих ВМС ВСУ

14:48В Украине возобновили регистрацию на финпомощь в 16 тыс. грн: как получить

14:09Бизнесу запретят использование в брендах и товарах символов войны: детали законопроекта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

12:33Одиозная блогерша запросила деньги за рекламу благотворительного концерта: бурная реакция соцсетей

Новина з фото

06:40 Риз Уизерспун — 47: самые известные роли голливудской блондинки

06:23Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

Эксклюзив

06:00Оккупация в зоне отчуждения: как восстанавливается Иванков после 36 дней с россиянами

Новина з фото

21:23 Знаменитости-эмигранты: ТОП-5 звезд-беженцев

Актуальное по теме

None 22 Март 19:22

Невероятное наслаждение: как приготовить постный морковный торт с ореховым кремом

None 22 Март 18:58

В Генштабе рассказали об успешных ударах по российским оккупантам в течение суток

None 22 Март 19:06

Военные получили первый комплекс дронов-разведчиков "ШАРК" и показали его в работе

None 22 Март 18:14

Раздражение, воспаление и геморрой: какая туалетная бумага опасна для здоровья

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB