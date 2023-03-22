За неделю объемы экспорта агропродукции выросли на 65%
За неделю работы "зернового коридора" с 13 по 19 марта 2023 через морские порты Одесской области было экспортировано более миллиона тонн агропродукции, что на 65% превышает отгрузку этим каналом на прошлой неделе. Количество кораблей, которые были загружены, составило 22 единицы, на 6 судов больше, чем на прошлой неделе.
Об этом сообщает Ukrainian Agribusiness Club.
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Основные виды экспортируемой продукции во время 33 недели работы "зернового коридора" были:
- кукуруза (66% экспорта),
- пшеница (18%),
- жмых подсолнечный (11%).
Украинская продукция была доставлена в Азии (Китай, Турция и ОАЕ), Европы (Испания, Нидерланды, Португалия и другие) и Африки (Тунис, Ливия).
Следует упомянуть, что 18 марта было принято решение о пролонгации работы "зернового коридора" на 120 дней. С начала его работы с 1 августа 2022 по 19 марта 2023 удалось экспортировать 25,1 млн тонн агропродукции нашим иностранным партнерам.
Напомним, в рамках зерновой инициативы 17-е судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН, вышло из порта Одессы. Балкер DENIZ M доставит 30 тысяч тонн гуманитарной пшеницы в Эфиопию.
Несмотря на саботаж инспекторов россии благодаря экспорту агропродукции сотни миллионов людей по миру удается накормить. Впрочем, для восстановления экономики Украины необходимо восстановить морскую инфраструктуру и увеличить мощности портов.