За тиждень обсяги експорту агропродукції зросли на 65%

Найбільше експортують кукурудзу

За тиждень роботи "зернового коридору" з 13 по 19 березня 2023 року через морські порти Одеської області було експортовано понад мільйон тонн агропродукції, що на 65% перевищує відвантаження цим каналом на минулому тижні. Кількість кораблів, які були завантажені, становила 22 одиниці, на 6 суден більше, ніж попереднього тижня.

Про це повідомляє Ukrainian Agribusiness Club.

Основні види експортованої продукції під час 33-го тижня роботи "зернового коридору" були:

кукурудза (66% експорту),

пшениця (18%),

макуха соняшникова (11%).

Українська продукція була доставлена в країни Азії (Китай, Туреччина та ОАЄ), Європи (Іспанія, Нідерланди, Португалія та інші) та Африки (Туніс, Лівія).

Варто згадати, що 18 березня було прийнято рішення про пролонгацію роботи "зернового коридору" на 120 днів. З початку його роботи з 1 серпня 2022 року по 19 березня 2023 року вдалося експортувати 25,1 млн тонн агропродукції нашим іноземним партнерам.

Нагадаємо, в рамках зернової ініціативи 17-те судно, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН, вийшло із порту Одеси. Балкер DENIZ M доставить 30 тисяч тонн гуманітарної пшениці до Ефіопії.

Попри саботаж інспекторів рф завдяки експорту агропродукції сотні мільйонів людей по світу вдається нагодувати. Втім для відновлення економіки України необхідно поновити морську інфраструктуру та збільшити потужності портів.