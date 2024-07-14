Американская авиация над Черным морем

Движение разведывательного самолета. Фото: скриншот

У южных границ Одесской области фиксируется американский разведчик Boeing P-8A Poseidon Bombardier Challenger 650. Самолеты НАТО патрулируют в воздушном пространстве Румынии и мониторит ситуацию в Черном море.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Что известно об авиации

Американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что эта база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО. P-8A оснащен специализированной электроникой, позволяющей ему выполнять морские задания. Пилоты авиации также делятся с украинскими военными ситуациями по враждебным объектам.

Bombardier Challenger 650 прилетел из Великобритании. Он оснащен множеством датчиков и компьютеров, позволяющих перехватывать и расшифровывать сообщения противника за сотни километров. Он передает данные в реальном времени через спутник.

Движение Bombardier Challenger 650. Фото: скриншот

Больше о НАТО

Напомним, НАТО изучает опыт Украины в Черном море. Альянс внимательно анализирует передовой опыт из всех регионов, где происходит вооруженное противостояние на море. Они также интересуются ситуацией в Красном море и развитием событий в Аденском заливе.

Также мы сообщали, что Североатлантический альянс активно работает над укреплением обороны в стратегически важных регионах Черного и Балтийского морей.

Добавим, что в Румынии на фоне расширения авиабазы Mihail Kogălniceanu будет построен новый объект, который станет крупнейшей авиабазой НАТО в Европе. Ее площадь составит 2800 гектаров, и она сможет принимать до 10 тысяч военных с их семьями.