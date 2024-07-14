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Зафіксована активність американської авіації біля берегів Одещини — ведеться розвідка

14 липня 2024 16:16
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Американська авіація над Чорним морем
Рух розвідувального літака. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Наразі біля південних кордонів Одеської області фіксується американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon Bombardier Challenger 650. Літаки НАТО патрулюють у повітряному просторі Румунії та моніторить ситуацію у Чорному морі. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Що відомо про авіацію

Американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками й партнерами по НАТО. P-8A оснащений спеціалізованою електронікою, яка дозволяє йому виконувати морські завдання. Пілоти авіації також діляться з українськими військовими ситуацією щодо ворожих об'єктів.  

Bombardier Challenger 650 прилетів з Великої Британії. Він оснащений великою кількістю датчиків та комп'ютерів, що дозволяють перехоплювати та розшифровувати повідомлення супротивника за сотні кілометрів. Він передає дані в реальному часі через супутник.

Зафіксована активність американської авіації біля берегів Одещини — ведеться розвідка - фото 1
Рух Bombardier Challenger 650. Фото: скриншот

Більше про НАТО

Нагадаємо, НАТО вивчає досвід України у Чорному морі. Альянс уважно аналізує передовий досвід з усіх регіонів, де відбувається збройне протистояння на морі. Вони також цікавляться ситуацією в Червоному морі та розвиток подій в Аденській затоці.

Також ми повідомляли, що Північноатлантичний альянс активно працює над зміцненням оборони в стратегічно важливих регіонах Чорного і Балтійського морів. 

Додамо, що в Румунії на тлі розширення авіабази Mihail Kogălniceanu розбудовують новий об'єкт, який стане найбільшою авіабазою НАТО в Європі. Її площа становитиме 2 800 гектарів, і вона зможе приймати до 10 тисяч військових з їхніми родинами.

Одеса НАТО літак Чорне море Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси авіація

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