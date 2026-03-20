Захват судна "Сапфир" в Одесской области: россиянам грозит срок

Судно "Сапфир". Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Одесские следователи завершили расследование в отношении трех российских военных, которые незаконно задержали экипаж украинского спасательного судна "Сапфир". Людей удерживали в нечеловеческих условиях во время гуманитарной миссии возле острова Змеиный. Материалы уголовного производства направлены в суд.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области, передает Новини.LIVE.

Детали дела

В феврале 2022 года вице-адмирал Черноморского флота РФ приказал командирам двух российских кораблей задержать гражданский экипаж "Сапфира", который направлялся к обстрелянному острову Змеиный для эвакуации раненых и погибших. На борту был 21 человек, среди них врач и священники.

Экипаж удерживали без достаточной пищи и воды, под постоянной угрозой физической расправы. Вице-адмирал лично прибыл на остров и приказал допросить капитана, пытаясь выяснить связи с украинскими спецслужбами. После этого пленных перевезли во временно оккупированный Крым. Освободили людей только в марте 2022 года во время обмена пленными.

Как накажут

Правоохранители собрали достаточно доказательств и заочно предъявили обвинение трем военным за жестокое обращение с гражданским населением и нарушение законов войны. За это им грозит до 12 лет лишения свободы. Материалы направлены в суд.

Что известно о судне

В феврале 2022 года украинское поисково-спасательное судно "Сапфир" отправилось к острову Змеиный, чтобы эвакуировать раненых и погибших после атак российских войск. Судно было гражданским и не имело вооружения, но его остановили и перехватили российские военные корабли возле Змеиного.

На борту "Сапфира" тогда были 17 членов экипажа и четверо гражданских — врач, электромонтажник и двое священников. Россияне принудительно задержали людей, угрожали оружием, перевозили их на другие суда и удерживали в нечеловеческих условиях без достаточной пищи, воды и медицинской помощи.

Судно вместе с пленными отвезли сначала во временно оккупированный Севастополь, а затем — в Россию. После около месяца заключения украинцев вернули в Украину в рамках обмена, судно тоже вернули под украинский контроль.

Бой за Змеиный

Остров Змеиный, входящий в Килийский район Одесской области, российские войска атаковали 24 февраля 2022 года. Около 11:30 к острову подошли первые военные корабли РФ и требовали от украинских пограничников сдаться. К вечеру стало известно, что связи с украинцами нет. На тот день на острове находились 13 пограничников. Уже на следующий день Госпогранслужба распространила часть аудиозаписей, которые вели военные на острове. Фраза-ответ российскому кораблю на предложение сдаться стала лозунгом украинского сопротивления и известна в мире: — "Российский военный корабль, иди на**й!"

26 февраля стало известно, что украинцы могут находиться в плену — Госпогранслужба изучала видео с якобы захваченными военными, которое показали российские СМИ. 1 марта большинство украинских военнослужащих идентифицировали. Военных со Змеиного вернули в Украину в рамках первого обмена военнопленными 24 марта.

