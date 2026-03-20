Захоплення судна "Сапфір" на Одещині: росіянам загрожує термін

Судно "Сапфір". Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Одеські слідчі завершили розслідування щодо трьох російських військових, які незаконно затримали екіпаж українського рятувального судна "Сапфір". Людей утримували в нелюдських умовах під час гуманітарної місії біля острова Зміїний. Матеріали кримінального провадження скеровані до суду.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Одещини, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

У лютому 2022 року віцеадмірал Чорноморського флоту РФ наказав командирам двох російських кораблів затримати цивільний екіпаж "Сапфіра", який прямував до обстріляного острова Зміїний для евакуації поранених та загиблих. На борту була 21 особа, серед них лікар та священники.

Екіпаж утримували без достатньої їжі та води, під постійною загрозою фізичної розправи. Віцеадмірал особисто прибув на острів та наказав допитати капітана, намагаючись з’ясувати зв’язки з українськими спецслужбами. Після цього полонених перевезли до тимчасово окупованого Криму. Звільнили людей лише у березні 2022 року під час обміну полоненими.

Як покарають

Правоохоронці зібрали достатньо доказів і заочно висунули обвинувачення трьом військовим за жорстоке поводження з цивільним населенням та порушення законів війни. За це їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Матеріали скеровані до суду.

Що відомо про судно

У лютому 2022 року українське пошуково‑рятувальне судно "Сапфір" вирушило до острова Зміїний, щоб евакуювати поранених і загиблих після атак російських військ. Судно було цивільним і не мало озброєння, але його зупинили та перехопили російські військові кораблі біля Зміїного.

На борту "Сапфіра" тоді були 17 членів екіпажу та четверо цивільних — лікар, електромонтажник та двоє священників. Росіяни примусово затримали людей, погрожували зброєю, перевозили їх на інші судна та утримували в нелюдських умовах без достатньої їжі, води й медичної допомоги.

Судно разом із полоненими відвезли спочатку до тимчасово окупованого Севастополя, а згодом — до Росії. Після близько місяця ув’язнення українців повернули в Україну в межах обміну, судно теж повернули під український контроль.

Бій за Зміїний

Острів Зміїний, що входить до Кілійського району Одеської області, російські війська атакували 24 лютого 2022 року. Близько 11:30 до острова підійшли перші військові кораблі РФ та вимагали від українських прикордонників здатися. Надвечір стало відомо, що зв’язку з українцями немає. На той день на острові перебували 13 прикордонників. Уже наступного дня Держприкордонслужба поширила частину аудіозаписів, які вели військові на острові. Фраза-відповідь російському кораблю на пропозицію здатися стала гаслом українського супротиву та відома у світі: — "Російський воєнний корабель, іди на**й!"

26 лютого стало відомо, що українці можуть перебувати в полоні — Держприкордонслужба вивчала відео з нібито захопленими військовими, яке показали російські ЗМІ. 1 березня більшість українських військовослужбовців ідентифікували. Військових із Зміїного повернули в Україну в рамках першого обміну військовополоненими 24 березня.

Нагадаємо, ми повідомляли, що острів Зміїний і надалі залишається однією з ключових точок у Чорному морі. Російські військові періодично демонструють активність поблизу нього, але закріпитися там не можуть. У Військово-морських силах наголошують, що будь-яка спроба висадки для окупантів приречена. Навіть якби росіянам вдалося доставити туди військових, утримувати їх на острові було б майже неможливо.

Також ми писали, що російська авіація знову завдала ракетного удару по острову Зміїний у Чорному морі. Для атаки використали крилаті ракети Х-22. Аналітики пояснюють, що сама присутність України на Зміїному досі дратує російських військових. Через це ворог витрачає дорогі ракети та задіює дальні бомбардувальники.