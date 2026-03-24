Защита одесского неба: уникальная работа мобильной группы ПВО

Работа мобильной огневой группы. Фото иллюстративное: Командование Объединенных Сил ВСУ

Каждую ночь небо над Одессой становится полем боя. Российские дроны пытаются прорваться в город, а мобильно-огневые группы — сделать все, чтобы этого не произошло. Именно эти подразделения первыми реагируют на угрозу, выслеживают цели и уничтожают их еще на подлете. Кто эти люди, которые держат оборону неба, как работает мобильно-огневая группа изнутри и что помогает оставаться эффективными во время постоянных атак?

Об этом журналисты Новини.LIVE пообщались с бойцами штурмового полка "Цунами" бригады Нацполиции "Ярость", которые ежедневно стоят на защите города.

Защитники неба

Свою службу Дарвин начал еще с создания бригады, а позже работал разведчиком. После полученных ранений он не мог больше выполнять обязанности разведчика, но желание защищать страну осталось неизменным. Тогда он решил присоединиться к мобильно-огневой группе полка "Цунами", чтобы отражать атаки врага и максимально эффективно использовать свои навыки.

"Я был просто гражданским, прошел добровольно. Родные отнеслись, как и все, с тревогой, конечно, но с пониманием. Потому что кто, как не мы, будет защищать нашу страну", — говорит наводчик мобильно-огневой группы штурмового полка "Цунами" бригады Нацполиции "Ярость", "Дарвин".

Наводчик мобильно-огневой группы штурмового полка "Цунами" бригады Нацполиции "Ярость", "Дарвин". Фото: Новини.LIVE

Для группы Дарвин выполняет ключевую роль: он следит за ситуацией и направляет подчиненных на цель. Его задача — своеобразный "глаз" команды, который определяет вражеские объекты и координирует удары. Благодаря четкому взаимодействию и слаженным действиям, команда успевает отрабатывать по каждой цели максимально эффективно.

"Прежде всего, мы сконцентрированы на нашей работе. Как такового страха нет, потому что есть маленький азарт. Хочется сбить больше для того, чтобы вражеские цели не достигли своей цели. Когда сбиваем, чувствуем адреналин и гордимся собой", — добавляет "Дарвин".

Ежедневно такие подразделения, держат небо над Одессой, отражая атаки дронов и спасая жизни гражданских. И хотя эта работа часто остается без внимания, именно она позволяет городу жить, работать и держаться.

Тактика врага

Украинские воины постоянно учатся и совершенствуют свои навыки, ведь враг не стоит на месте. Каждый день заставляет адаптироваться к новым обстоятельствам и менять тактику действий на поле боя. Технологии и инновации становятся неотъемлемой частью работы мобильно-огневых групп, позволяя наносить точные удары и уничтожать вражескую логистику.

"К сожалению, враг также прогрессирует. Все прогрессируют. Что изменилось в их действиях? Повторюсь, это больше импровизация. Они действуют различными способами, а мы перехватываем инициативу на свою сторону", — говорит наводчик.

Война — это постоянная импровизация, подобная футбольному матчу, где схема игры может меняться в любой момент. Сегодня враг атакует большой группой, завтра — небольшими подразделениями. Каждая ситуация уникальна, и именно быстрая адаптация позволяет украинским мобильно-огневым группам оставаться на шаг впереди.

Мотивация воевать

"Дарвин" признается, у него мотивация простая и одновременно глубокая: защита государственного суверенитета, безопасности и будущих поколений. Он убежден, что сегодняшняя борьба — это основа для процветания Украины завтра.

"Мы боремся за наше поколение, за будущее наших детей. И я надеюсь, что следующее поколение сделает нашу страну сильной, цветущей и мирной", — заключает мужчина.

Для них эта война — не только о сдерживании врага, а о шансе сохранить государство и дать ему будущее. Именно поэтому даже в самые сложные моменты они продолжают выполнять свою работу, понимая ее цену и значение.

Пулеметчик "Витамин"

Напарник "Дарвина", пулеметчик "Витамин" также пошел в подразделение с самого начала его создания, когда полномасштабное вторжение только начиналось. Первые дни были особенно сложными: территориальные центры комплектования были переполнены, желающих добровольцев - множество, но не всех брали. Коллега предложил попробовать, и именно так они оказались в мобильно-огневой группе, готовые отстаивать город.

"Работаю на крупнокалиберном пулемете Браунинг М2, 12,7 калибр. Делаем по максимуму тишину в городе. Сбиваем дроны, гарберы, шахеты. Все, что летит в направлении города, по максимуму просим их к водичке", — рассказывает пулеметчик мобильно-огневой группы штурмового полка "Цунами" бригады Нацполиции "Ярость", "Витамин".

Пулеметчик мобильно-огневой группы штурмового полка "Цунами" бригады Нацполиции "Ярость", "Витамин". Фото: Новини.LIVE

В начале службы каждое сбивание давалось с волнением. Первое ощущение страха и неуверенности впоследствии превратилось в навык и дисциплину. Каждое попадание стало шагом в профессиональном росте, ведь от эффективности действий зависела жизнь мирных людей.

"Сначала было страшно, тяжело, но привыкаешь ко всему. С каждым сбитием набираешь больше опыта. Первый раз, первая шахета — переживаешь, нервничаешь, думаешь, что делать. На сегодняшний день работаем спокойно, стабильно, делаем по максимуму. И каждая цель отрабатывается максимально точно", — добавляет мужчина.

Особая мотивация пулеметчика заключается в понимании последствий для гражданского населения. Каждый сбитый шахед или дрон — это спасенные жизни, а город остается в безопасности.

"Мы очень гордимся тем, что сбиваем их, потому что понимаем: каждый шахет, который попал бы в город, принес бы много негативных последствий. Пожилые люди, дети, гражданское население — все пострадали бы. Мы выполняем свою работу не на сто, а на двести процентов, чтобы все было хорошо", — подчеркивает пулеметчик.

Работа пулеметчика в мобильно-огневой группе — это не только о точности, но и о выдержке, холодном расчете и постоянной готовности действовать в критический момент. Ежедневно такие бойцы, как "Витамин", вместе с побратимами закрывают небо над Одессой от вражеских атак, не давая дронам достигать своих целей.

Первое сбитие

Первое сбитие оставило после себя море эмоций. Адреналин зашкаливал, а понимание, что это только начало профессионального пути, вдохновляло работать дальше.

"Сначала я даже не понял, что мы его сбили, уже когда адреналин немного спал. Тогда почувствовал, что это будет мое, что я буду сбивать их по максимуму", — вспоминает боец с позывным "Витамин".

Личный счет пулеметчика — около двадцати сбитых шахет и одного гарбера. А в целом группа в составе подразделения уже отработала более тридцати целей.

Погодные условия

Самое сложное в работе — погодные условия. Ветер, дождь, жара или холод могут усложнить обнаружение и наведение на цель. Если на море тихо и плотно, дроны и шахеты слышно издалека — километров на три-четыре. При чистом небе цели видны издалека, но тогда их нужно подпускать ближе для точной отработки.

"Когда ветер, их труднее слышать, но у нас есть наводчик, который делает свою работу не на 100%, а на 200%. Он четко рассказывает, куда летит цель, ее высоту, скорость. Мы работаем уже по его координатам, и это позволяет эффективно сбивать врага", — объясняет пулеметчик мобильно-огневой группы полка "Цунами", "Витамин".

Для этих ребят работа в мобильно-огневой группе — это не только служба, а настоящая миссия: защита жизни людей, сохранение города и безопасность одесситов. Каждый сбитый дрон или шахета — это доказательство того, что профессионализм и слаженность группы спасают жизни.

Ранее мы писали, что мэрия Одессы приняла решение выплачивать добровольцам за сбитые дроны по 30 тысяч гривен за каждый. Программа касается мобильных огневых групп, которые не входят в кадровые военные. Средства выделяются из городского бюджета без обсуждения на исполкоме.

