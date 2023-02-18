В Одессе заживят два дома генераторами из израильского благотворительного фонда.

Сейчас ведутся монтажные работы

Одесса постепенно становится независимой от графиков отключений, на этот раз благодаря генераторам израильских благотворителей. Будут со светом и теплом при включении "счастливчики" двух домов на Преображенской.

Об этом сообщают Департамент городского хозяйства Одесского городского совета.

"Весна уже близко, но отопительный сезон будет продолжаться до апреля, поэтому для нас очень важно, чтобы в домах наших жителей было тепло", — отметила директор Департамента городского хозяйства Одесского горсовета Наталья Мостовских.

Директор департамента отмечает, что благодаря поддержке израильского благотворительного фонда Ихуд Ацала еще два многоквартирных дома по улице Преображенской будут с теплом в случае отключения электроснабжения.

"Мощный генератор на 35 киловатт позволит не прекращать питание котельной, он установлен в одном из дворов, специалисты КП "ТМО" производят монтаж оборудования", — говорится в сообщении.

Критическая инфраструктура на генераторах

Критическая инфраструктура Одессы и Одесского района переведена на генераторы. Это помогло подавать определенную часть мощностей в дома.

Также город закупил 16 мощных генераторов на средства правительства Германии. Они должны обеспечить бесперебойную работу бюветов. Коммунальщики подготовят специальные боксы, которые будут защищать технику от воровства и плохой погоды.

Напомним, 5 февраля ДТЭК передал Одессе 15 мощных генераторов для критической инфраструктуры. Также 6 февраля в город привезли 82 генератора, сейчас их установка. Это позволило разгрузить электрическую сеть.

Напомним, одно из коммунальных учреждений Одесского городского совета заключило договор на приобретение дизельных генераторов. Впрочем, в сумме был заложен НДС, а налогообложение на такой товар в стране снято. По результатам рассмотрения запроса прокурора стоимость договоров уменьшена на размер предварительно определенного НДС на сумму почти 1,5 млн гривен.

Напомним, в течение недели КП "Теплоснабжение города Одессы" получило 19 новых дизельных генераторов. Технику передало городу управление ООН по обслуживанию проектов.

Также в Одесской области переходят на альтернативные источники водоснабжения, уже продолжаются работы по бурению артезианских скважин. Кроме того, там устанавливают системы доочистки воды.