В Одессе заживят два дома генераторами из израильского благотворительного фонда.

Заживят две многоэтажки: израильский благотворительный фонд передал Одессе еще два генератора
Одесса постепенно становится независимой от графиков отключений, на этот раз благодаря генераторам израильских благотворителей. Будут со светом и теплом при включении "счастливчики" двух домов на Преображенской.
Об этом сообщают Департамент городского хозяйства Одесского городского совета.
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"Весна уже близко, но отопительный сезон будет продолжаться до апреля, поэтому для нас очень важно, чтобы в домах наших жителей было тепло", — отметила директор Департамента городского хозяйства Одесского горсовета Наталья Мостовских.
Директор департамента отмечает, что благодаря поддержке израильского благотворительного фонда Ихуд Ацала еще два многоквартирных дома по улице Преображенской будут с теплом в случае отключения электроснабжения.
"Мощный генератор на 35 киловатт позволит не прекращать питание котельной, он установлен в одном из дворов, специалисты КП "ТМО" производят монтаж оборудования", — говорится в сообщении.
Критическая инфраструктура на генераторах
Критическая инфраструктура Одессы и Одесского района переведена на генераторы. Это помогло подавать определенную часть мощностей в дома.
Также город закупил 16 мощных генераторов на средства правительства Германии. Они должны обеспечить бесперебойную работу бюветов. Коммунальщики подготовят специальные боксы, которые будут защищать технику от воровства и плохой погоды.
Напомним, 5 февраля ДТЭК передал Одессе 15 мощных генераторов для критической инфраструктуры. Также 6 февраля в город привезли 82 генератора, сейчас их установка. Это позволило разгрузить электрическую сеть.
Напомним, одно из коммунальных учреждений Одесского городского совета заключило договор на приобретение дизельных генераторов. Впрочем, в сумме был заложен НДС, а налогообложение на такой товар в стране снято. По результатам рассмотрения запроса прокурора стоимость договоров уменьшена на размер предварительно определенного НДС на сумму почти 1,5 млн гривен.
Напомним, в течение недели КП "Теплоснабжение города Одессы" получило 19 новых дизельных генераторов. Технику передало городу управление ООН по обслуживанию проектов.
Также в Одесской области переходят на альтернативные источники водоснабжения, уже продолжаются работы по бурению артезианских скважин. Кроме того, там устанавливают системы доочистки воды.