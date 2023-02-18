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Заживлять дві багатоповерхівки: ізраїльський благодійний фонд передав Одесі ще два генератори

18 лютого 2023 10:50
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
В Одесі заживлять два будинки генераторами від ізраїльського благодійного фонду.
Зараз тривають монтажні роботи
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

Одеса поступово стає незалежною від графіків відключень, цього разу завдяки генераторам від ізраїльських благодійників. Залишатимуться зі світлом та теплом під час включень "щасливчики" двох будинків на Преображенській.

Про це повідомляють Департамент міського господарства Одеської міської ради.

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"Весна вже близько, але опалювальний сезон буде продовжуватися до квітня, тож для нас дуже важливо, щоб в оселях наших жителів було тепло", — зауважила директорка  Департаменту міського господарства Одеської міськради Наталія Мостовських.

Директорка департаменту зазначає, що завдяки підтримці ізраїльського благодійного фонду Іхуд Ацала ще два багатоквартирних будинки на вулиці Преображенській будуть з теплом в разі відключення електропостачання.

"Потужний генератор на 35 кіловат дозволить не припиняти живлення котельні, його встановлено в одному з дворів, спеціалісти КП "ТМО" проводять монтаж обладнання", — йдеться у повідомленні.

Критична інфраструктура на генераторах

Критичну інфраструктуру Одеси та Одеського району переведено на генератори. Це допомогло подавати певну частину потужностей до помешкань.

 Також місто закупило 16 потужних генераторів за кошти уряду Німеччини. Вони мають забезпечити безперебійну роботу бюветів. Комунальники підготують спеціальні бокси, які захищатимуть техніку від крадіжки та поганої погоди.

Нагадаємо, 5 лютого ДТЕК передав Одесі 15 потужних генераторів для критичної інфраструктури. Також 6 лютого до міста привезли 82 генератори, наразі триває їх встановлення. Це дозволило розвантажити електричну мережу. 

Нагадаємо, одна з комунальних установ Одеської міської ради уклала договір на придбання дизельних генераторів. Втім у сумі було закладено ПДВ, а оподаткування на такий товар наразі в країні знято. За результатами розгляду запиту прокурора, вартість договорів зменшено на розмір попередньо визначеного ПДВ на суму майже 1,5 млн гривень.

Нагадаємо, протягом тижня КП "Теплопостачання міста Одеси" отримало 19 нових дизельних генераторів. Техніку  передало місту управління ООН з обслуговування проєктів.

Також на Одещині переходять на альтернативні джерела водопостачання, вже тривають роботи з буріння артезіанських свердловин. Крім того, там встановлюють системи доочищення води. 

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