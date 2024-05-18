Зерновой коридор — из портов Одесчины вышли суда с украинской продукцией
Порты Большой Одессы продолжают обеспечивать экспорт украинской продукции. На сегодня, 18 мая, в акватории Черного моря находится 30 судов, ожидающих очереди загрузки. Среди них 5 химтанкеров.
Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.
Движение судов в Черном море
Пока известно, что в порту Одессы стоят 11 судов, еще 13 — в Черноморске, и 5 — в Южном. Кроме того, еще 6 судов направляются на выход из портов, а на вход есть 2 судна.
Работа Дунайских портов
Кроме того, возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. Сейчас в Измаиле, Усть-Дунайске и Килии почти полсотни судов, которые ожидают запада в порты.
Больше о гуманитарном коридоре
Напомним, гуманитарный коридор Черным морем функционирует уже почти 9 месяцев и продолжает снабжать страны мира продукцией украинских аграриев. За все время работы из портов Большой Одессы было экспортировано около 45 миллионов грузов.
Также мы сообщали, что 7 мая движение судов Босфором было приостановлено в обоих направлениях из-за посадки на мель крупного грузового судна ALEXIS, следовавшего из Украины в Египет. Согласно сообщению, инцидент произошел из-за неисправности оборудования.
В мае наблюдается спад количества выгрузки вагонов с зерном в портах Большой Одессы. Их среднее количество ежедневно составляет 1260, за неделю этот показатель упал на 1,25%.
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