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Зерновий коридор — з портів Одещини вийшли судна з українською продукцією

18 травня 2024 15:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Зерновий коридор — з портів Одещини вийшли судна з українською продукцією
Танкер SUR у порті Чорноморська. Фото: MarineTraffic
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Порти Великої Одеси продовжують забезпечувати експорт української продукції. Станом на сьогодні, 18 травня, в акваторії Чорного моря перебуває 30 суден, які очікують черги на завантаження. Серед них 5 хімтанкерів.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 11 суден, ще 13 — у Чорноморську, та 5 — у Південному. Крім того, ще 6 суден прямують на вихід з портів, а на вхід є 2 судна.

Зерновий коридор — з портів Одещини вийшли судна з українською продукцією - фото 1
Рух суден у Чорному морі. Фото: MarineTraffic

Робота Дунайських портів

Крім того, біля Сулінського каналу утворилася черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі в Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії є майже пів сотні суден, які чекають, щоб зайти в порти. 

Зерновий коридор — з портів Одещини вийшли судна з українською продукцією - фото 2
Рух суден біля Сулінського каналу. Фото: MarineTraffic

Більше про гуманітарний коридор

Нагадаємо, гуманітарний коридор Чорним морем функціонує вже майже дев'ять місяців та продовжує забезпечувати країни світу продукцією українських аграріїв. Так, за весь час роботи з портів Великої Одеси було експортовано близько 45 мільйонів вантажів.

Також ми повідомляли, що 7 травня рух суден Босфором було припинено в обох напрямках через посадку на мілину великого вантажного судна ALEXIS, яке прямувало з України до Єгипту. Згідно із повідомленням, інцидент трапився через несправність обладнання.

Додамо, що у травні спостерігається спад кількості вивантаження вагонів із зерном у портах Великої Одеси. Їхня середня кількість щоденно становить 1260, за тиждень цей показник впав на 1,25%.

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