Magura V7 уничтожил российские Су-30 в Черном море: фото дрона

Дрон Magura V7. Фото: navalnews

Украинские надводные беспилотники впервые в истории сбили два российских боевых самолета. Это произошло во время вражеской попытки остановить морскую атаку в Черном море. Оружием дронов стали американские ракеты, которые не оставили шансов пилотам.

Фото морского дрона Magura V7 с системой AIM-9 Sidewinders опубликовало издание Naval New.

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Украина официально подтвердила: два российских истребителя Су-30 Flanker были уничтожены над Черным морем украинскими надводными дронами. Эти самолеты вылетели на перехват беспилотников, но стали первыми в истории, которые сами были сбиты с моря.

По словам главы ГУР Кирилла Буданова, эту уникальную операцию совершил новый украинский дрон Magura V7. Его впервые показали общественности — он является увеличенной и усовершенствованной версией уже известного ударного аппарата Magura V5.

Как выглядит Magura V7

Magura V7 имеет длину около 8 метров и оснащен пусковыми рельсами для американских ракет Sidewinder. Этот тип ракеты используется в авиации США, имеет дальность до 10 км и способен эффективно поражать воздушные цели. Предыдущие версии морских дронов использовали советские ракеты R-73, но теперь Украина переходит к новейшему вооружению.

Дизайн Magura V7 свидетельствует о высоком инженерном мастерстве: улучшенная форма носа, антенное оборудование, отсутствие ударного заряда - все это говорит о новых задачах дрона, которые выходят за пределы привычных атак на корабли.

Этот случай стал прорывом — украинский морской дрон теперь не только атакует корабли, но и ведет эффективную борьбу против авиации. Мировая аналитика уже называет это началом новой эры морской войны, где традиционные правила больше не действуют.

Напомним, уникальные кадры разминирования дна Черного моря обнародовали Военно-Морские Силы Украины. Также мы писали, что сейчас на рейде зафиксирован снаряженный корабль, который способен нести до 6 ракет типа "Калибр".