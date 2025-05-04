Magura V7 знищив російські Су-30 у Чорному морі: фото дрона

Дрон Magura V7. Фото: navalnews

Українські надводні безпілотники вперше в історії збили два російські бойові літаки. Це сталося під час ворожої спроби зупинити морську атаку в Чорному морі. Зброєю дронів стали американські ракети, які не залишили шансів пілотам.

Фото морського дрона Magura V7 з системою AIM-9 Sidewinders опублікувало видання Naval New.

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Україна офіційно підтвердила: два російські винищувачі Су-30 Flanker було знищено над Чорним морем українськими надводними дронами. Ці літаки вилетіли на перехоплення безпілотників, але стали першими в історії, які самі були збиті з моря.

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За словами очільника ГУР Кирила Буданова, цю унікальну операцію здійснив новий український дрон Magura V7. Його вперше показали громадськості — він є збільшеною та вдосконаленою версією вже відомого ударного апарата Magura V5.

Який вигляд має Magura V7

Magura V7 має довжину близько 8 метрів і оснащений пусковими рейками для американських ракет Sidewinder. Цей тип ракети використовується в авіації США, має дальність до 10 км і здатен ефективно уражати повітряні цілі. Попередні версії морських дронів використовували радянські ракети R-73, але тепер Україна переходить до новітнього озброєння.

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Дизайн Magura V7 свідчить про високу інженерну майстерність: покращена форма носа, антенне обладнання, відсутність ударного заряду — усе це говорить про нові завдання дрона, які виходять за межі звичних атак на кораблі.

Цей випадок став проривом — український морський дрон тепер не лише атакує кораблі, а й веде ефективну боротьбу проти авіації. Світова аналітика вже називає це початком нової ери морської війни, де традиційні правила більше не діють.

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Нагадаємо, унікальні кадри розмінування дна Чорного моря оприлюднили Військово-Морські Сили України. Також ми писали, що наразі на рейді зафіксовано споряджений корабель, що здатен нести до 6 ракет типу "Калібр".

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