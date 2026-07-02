Схема виїзду моряків: на Одещині затримали прикордонника

Затримання зловмисників. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Марія Луценко Редактор

На Одещині викрили масштабну схему незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон під виглядом моряків. До неї був причетний чинний інспектор прикордонної служби, який діяв разом із представниками крюінгових компаній. За час роботи схеми з України виїхали 147 чоловіків, а вартість "послуги" становила 7 300 доларів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Як діяла схема

За даними слідства, організатор залучив до схеми свого батька — директора крюінгової компанії, а також морських агентів і працівників крюінгових підприємств. Вони оформлювали військовозобов'язаним підроблені документи моряків, фіктивні трудові контракти та суднові ролі. Завдяки цим документам чоловіки залишали територію України на річкових суднах під виглядом членів екіпажу. За таку "послугу" організатори брали 7 300 доларів.

Затримання та обшуки

Правоохоронці задокументували кілька фактів отримання грошей. Організатора затримали під час одержання чергової частини коштів — 6 тисяч доларів. За ці гроші він мав забезпечити військовозобов'язаному посадку на судно під виглядом моториста та безперешкодний виїзд за кордон.

У день затримання слідчі провели 13 обшуків за місцями проживання та роботи учасників схеми, а також в офісах, автомобілях і складських приміщеннях. Вилучили комп'ютерну техніку, телефони, печатки, чорнові записи, морські сертифікати, підроблені контракти, списки екіпажів та інші докази.

За оперативними даними, через цей канал за кордон незаконно виїхали 147 осіб. Також правоохоронці встановили ще двох чоловіків, які готувалися скористатися цією схемою.

Що загрожує

Організатору повідомили про підозру за статтями про незаконне переправлення осіб через державний кордон та зловживання впливом. Суд відправив його під варту з правом внесення застави у понад 2,6 мільйона гривень. Якщо провину підозрюваного доведуть у суді, йому загрожує до дев'яти років позбавлення волі. Крім того, суд може конфіскувати майно та заборонити обіймати певні посади або займатися окремою діяльністю строком до трьох років. Наразі правоохоронці встановлюють усіх учасників схеми.

Подібна схема

Це вже не перший випадок викриття таких схем на Одещині. Раніше правоохоронці затримали двох жителів Одеси віком 28 та 23 роки, яких підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних до Молдови поза офіційними пунктами пропуску. За даними слідства, за одну таку "подорож" вони брали 5 тисяч доларів, частину коштів отримуючи через криптогаманець.

Фігурантів затримали під час перевезення "клієнта" з Одеси у бік українсько-молдовського кордону. Їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави понад 2 мільйони гривень для кожного. За цією статтею підозрюваним загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Одещині службовець Держприкордонслужби організував канал втечі ухилянтів за кордон. Він брав участь у схемі, за якою охочі заплатити могли перетнути кордон у напрямку невизнаної Придністровської Молдавської Республіки. Вартість "квитка на волю" — 6 500 доларів США. Правоохоронці викрили його злочинну діяльність, і він отримав покарання.

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині затримали двох чоловіків, які за гроші організували схему втечі до Молдови. Ділки діяли окремо, але обидва обіцяли клієнтам переправлення в обхід офіційних пунктів пропуску. Тепер фігурантам загрожує до дев'яти років тюрми з конфіскацією майна.