Тариф на електроенергію в Одесі: ціни у платіжках у вересні

Людина перевіряє лічильники за електроенергію. Фото ілюстративне: УНІАН

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

З 1 вересня тариф на електроенергію для жителів Одеси не зміниться. Побутові споживачі продовжать платити за чинними розцінками, а власники двозонних лічильників уночі можуть користуватися електроенергією вдвічі дешевше.

Про це інформує Новини.LIVE.

Скільки коштуватиме світло в Одесі у вересні

У вересні 2026 року одесити продовжать платити за електроенергію за чинною фіксованою ціною — 4,32 грн за один кВт·год. Окремого тарифу для Одеси чи Одеської області немає: ціна для побутових споживачів встановлюється на загальнодержавному рівні. Чинний механізм покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електроенергії продовжений до 31 жовтня 2026 року.

Як платити за світло вдвічі менше

Для споживачів із двозонними лічильниками продовжує діяти нічний коефіцієнт. У години з 23:00 до 07:00 електроенергія коштує 50% від звичайного тарифу, тобто 2,16 грн за кВт·год. В інший час діє стандартна ціна 4,32 грн за кВт·год.

Тому перенесення роботи бойлера, пральної чи посудомийної машини та іншої енергоємної техніки на ніч може помітно зменшити рахунок. Водночас для застосування такого коефіцієнта необхідні саме багатозонний лічильник та відповідний облік споживання.

Що з енергосистемою в Одесі та області

Для Одеси питання стабільності електропостачання особливо гостре після масованої російської атаки в ніч проти 9 серпня. ДТЕК назвав її однією з наймасштабніших атак на Одещину цього року. Російські удари пошкодили енергетичні об'єкти, через що без електроенергії залишилися частина Одеського району та Одеси, зокрема споживачі у Приморському, Хаджибейському та Пересипському районах. Без живлення залишалися й об'єкти критичної інфраструктури.

Масштаб проблеми — значний. Після атаки понад 300 тисяч сімей Одеської області залишилися без світла. Станом на вечір 9 серпня енергетикам вдалося повернути електропостачання більш ніж 128 тисячам родин та частково заживити критичну інфраструктуру.

Через кілька днів ситуація з енергопостачанням усе ще залишалася складною. 11 серпня в Одесі застосовували екстрені відключення, щоб не допустити пошкодження обладнання та масштабніших аварій.

Чи можливі блекаути в Одесі

Енергетичні експерти називають Одеський регіон серед територій із підвищеним ризиком триваліших перебоїв. Тому за базового сценарію взимку можливе повернення періодичних обмежень споживання під час морозів та дефіциту потужності. Значно складнішою ситуація може стати у разі нової хвилі масованих російських атак. Експерти не виключають, що після важких пошкоджень окремі території під час аварійно-відновлювальних робіт можуть залишатися без електропостачання значно довше, ніж передбачають звичайні погодинні графіки.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Одесі затвердили нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Йдеться про застосування цін, встановлених для "Інфоксводоканалу" постановою НКРЕКП. При цьому пільги та право на субсидію для містян залишаться без змін.

Також Новини.LIVE повідомляли, що АТ "Одесагаз" оштрафували на понад 2,55 млн грн після планової перевірки. Регулятор виявив порушення у роботі з даними про споживання газу, лічильниками та відключеннями. Компанію також зобов’язали спрямувати понад 8,24 млн грн на розвиток газорозподільної системи.