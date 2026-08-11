Тушкованка з сюрпризом: на Одещині затримали дівчину з психотропами

Поліцейський відкриває банки. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

На Одещині затримали 19-річну жительку іншої області. Дівчину підозрюють у спробі незаконно переправити через кордон близько трьох кілограмів особливо небезпечної психотропної речовини. Щоб приховати заборонений товар, вона використала консервні банки. Її затримали перед виїздом до сусідньої країни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Затримання на кордоні

Правоохоронці отримали інформацію про канал незаконного переміщення наркотиків і психотропів через кордон України. Під час перевірки правоохоронці встановили, що до оборудки може бути причетна 19-річна жителька іншої області. Дівчина приїхала автомобілем до одного з міжнародних пунктів пропуску на Одещині. Під час огляду у неї виявили близько трьох кілограмів особливо небезпечної психотропної речовини.

Затримана дівчина. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Схованка у банках

Заборонений товар дівчина намагалася приховати у дев’яти консервних банках з-під тушкованої свинини. За даними правоохоронців, таким способом вона планувала переправити психотроп до сусідньої країни. Виявлену речовину вилучили. Її направили на експертизу, яка має остаточно встановити склад і характеристики вилученого.

Що загрожує

Дії затриманої кваліфікували як замах на контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів за статтею 305 Кримінального кодексу України. Слідство проводять співробітники СБУ. У разі доведення вини 19-річній дівчині загрожує тривалий термін ув’язнення з конфіскацією майна.

Справи з психотропами

Раніше в Одесі правоохоронці викривали спробу незаконно доставити наркотики до слідчого ізолятора. 26-річний підприємець намагався провезти на територію СІЗО понад 690 капсул, згортків, пакетиків та інших ємностей із речовинами синтетичного й рослинного походження. Заборонений товар він перевозив під виглядом господарської діяльності.

Під час перевірки одного з пакетиків експрес-тест показав наявність метадону. Чоловікові повідомили про підозру в незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні наркотиків з метою збуту в місцях позбавлення волі. Суд відправив його під варту з можливістю внесення застави у розмірі 998,4 тисячі гривень.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі військовослужбовець зберігав при собі наркотичні речовини для особистого вживання. Його викрили вночі під час перевірки на одній із вулиць міста. Чоловік добровільно видав заборонені речовини та визнав свою провину. Суд розглянув справу у спрощеному порядку і виніс обвинувальний вирок.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі двоє чоловіків намагалися заробити цілий статок на продажу важких наркотиків у центрі міста. Поліція затримала спільників саме в той момент, коли вони планували передати товар покупцеві. Тепер замість великих грошей на них чекає тривалий термін за ґратами.