У Балтi на Одещині обвалилася частина будівлі швейної фабрики

Момент обвалу будівлі. Фото: скриншот з відео

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

У місті Балта Одеської області сталося руйнування частини будівлі колишньої швейної фабрики. Споруда вже тривалий час не використовувалася. На місці працюють рятувальники, поліцейські та комунальні служби. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мера Балтійської територіальної громади Сергія Мазура.

Обвал будівлі

За інформацією мера, надзвичайна подія сталася 16 липня на території приватної швейної фабрики, яка давно не працює. Одразу після повідомлення на місце прибули підрозділи ДСНС, працівники поліції та представники комунальних служб.

Робота рятувальників

Рятувальники обстежують територію та встановлюють причини руйнування. У ДСНС уточнили, що йдеться про часткове руйнування триповерхової будівлі, яка не експлуатується. Інформація щодо обставин події ще уточнюється.

За попередніми даними, внаслідок обвалу ніхто не постраждав. Міська влада закликала жителів зберігати спокій та не наближатися до небезпечної ділянки до завершення роботи фахівців.

Що відомо про фабрику

Зазначимо, ймовірно йдеться про Балтську швейну фабрику — одну із найстаріших підприємств легкої промисловості на півночі Одеської області. Підприємство заснували у 1927 році, тож у 2026 році йому виповнилося 99 років. Спочатку на фабриці вручну виготовляли ватяні та лляні вироби, а згодом підприємство стало державною швейною фабрикою. З роками виробництво модернізували, а асортимент продукції розширили. У різні періоди тут, зокрема, шили парадні костюми для військовослужбовців.

Свого часу фабрика була одним із найбільших роботодавців у Балті. За даними підприємства, вона виготовляла понад 14 тисяч швейних виробів щомісяця, а також виконувала замовлення для відомих брендів із Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії та інших країн.

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