Удар по потягу на Одещині: Зеленський відреагував на атаку

Локомотив потяга після атаки. Фото: Одеська ОВА

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

На Одещині завершили евакуацію пасажирів потяга, який вранці 13 серпня атакували російські ударні дрони. Внаслідок удару загорівся локомотив, загинули машиніст і його помічник. Пасажири не постраждали. Із потяга вивели 317 людей, серед них 67 дітей, та 12 автобусами доправили до безпечного місця в Одесі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Удар по потягу

Атака сталася в Березівському районі Одеської області. Внаслідок удару загорівся локомотив пасажирського потяга. Рятувальники ДСНС оперативно загасили пожежу. На жаль, загинули двоє цивільних працівників залізниці. Машиністу було 50 років, його помічнику — 41.

Потяг після влучання. Фото: Одеська ОВА

Точна кількість потерпілих наразі встановлюється. Водночас пасажири потяга, за попередньою інформацією, не постраждали.

"Той, хто керував дроном, не міг не знати, що ціль абсолютно цивільна", — написав Зеленський.

Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Евакуація людей

Рятувальники разом з іншими службами організували евакуацію пасажирів. Із потяга вивели 317 людей, серед них 67 дітей, та перемістили їх на безпечну відстань.

Люди сідають в автобус. Фото: ДСНС Одещини

Евакуація пасажирів. Фото: ДСНС Одещини

Для подальшого перевезення залучили 12 автобусів від ДСНС, громад Березівського району та міста Одеси. Ними пасажирів доправили до безпечного місця в Одесі. Під час евакуації та перевезення людей на маршруті чергували бригади швидкої допомоги.

Люди в автобусі. Фото: ДСНС Одещини

Розслідування атаки

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом воєнних злочинів, які призвели до загибелі людей. Провадження відкрили за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Розслідування здійснює УСБУ в Одеській області. Правоохоронці працюють на місці події та документують наслідки російської атаки.

"Щодня росіяни бʼють просто заради терору по звичайному життю людей. І на жаль, далеко не на кожен такий удар є сильна відповідь світу. Потрібно більше допомоги з ППО, більше тиску на Росію, якщо світ серйозно налаштований зупинити цю війну в Європі", — додав президент.

Рятувальники ліквідовують наслідки. Фото: ДСНС Одещини

Надзвичайники оглядають локомотив. Фото: ДСНС Одещини

Удар по Ізмаїлу

Вночі 13 серпня російські війська атакували південь Одещини ударними безпілотниками. Внаслідок удару реактивного БпЛА травмувалася 18-річна дівчина. У тяжкому стані її доправили до лікарні, де медики надають їй необхідну допомогу. Після атаки частина Ізмаїла залишилася без електропостачання. Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи. Водночас об’єкти водопостачання та водовідведення міста перевели на резервні джерела живлення.

Також російські війська атакували портову інфраструктуру Ізмаїльського району. Внаслідок удару є пошкодження та виникла пожежа. Наразі на місці працюють відповідні служби.

Як повідомляли Новини.LIVE, у вівторок, 11 серпня російські війська атакували цивільну інфраструктуру Одеського району ударними реактивними дронами. Унаслідок атаки загинули двоє чоловіків, ще троє людей постраждали.

Також Новини.LIVE писали, що вночі та зранку 12 серпня, Одеса зазнала російських атак. Внаслідок ударів є руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури. У багатоповерхівці після нічної атаки сталася пожежа в квартирі. На щастя, люди не постраждали.