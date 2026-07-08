В Одесі чоловік забарикадувався в перукарні з людьми

Правоохоронці на місці події. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

У Хаджибейському районі Одеси вранці сталася надзвичайна подія. Чоловік зачинився в перукарні разом із працівницею салону та відвідувачем. Двері довелося відчиняти правоохоронцям. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Деталі інциденту

Повідомлення про інцидент надійшло на спецлінію 102 уранці, 8 липня. За попередньою інформацією, невідомий чоловік зачинився в приміщенні перукарні, де разом із ним перебували працівниця салону та відвідувач. На місце оперативно прибули екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група та спецпризначенці. За даними правоохоронців, чоловік не висував погроз людям, однак відмовлявся відчиняти двері.

Згодом поліцейські потрапили до приміщення. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, а загрози життю чи здоров'ю людей не було.

Затримання чоловіка

Під час перевірки у чоловіка не виявили зброї або інших небезпечних предметів. Його доставили до територіального підрозділу поліції, де правоохоронці з'ясовують усі обставини події. Після цього чоловіка, ймовірно, передадуть медикам.

Бійка на Дерибасівській

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на вулиці Дерибасівській, 68-річна місцева мешканка зробила зауваження працівникам ресторану через шумні ремонтні роботи та пил. Пізніше вона вимкнула з електромережі будівельний інструмент. Згодом словесна суперечка з 58-річним директором ресторану "Туркуаз" переросла у бійку.

Після інциденту обидві сторони звернулися до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтями про хуліганство та умисне легке тілесне ушкодження. Згодом директор ресторану опублікував відеозвернення, у якому перепросив за свою поведінку. Крім того, Державна міграційна служба скасувала громадянину Туреччини дозвіл на імміграцію та посвідку на постійне проживання в Україні, також розглядається питання про його видворення з країни.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Подільському районі Одеси сталася надзвичайна подія під час зупинки мопедиста поліцейськими. Внаслідок вибуху гранати поранення отримали двоє правоохоронців, а сам правопорушник згодом помер у лікарні, поліція проводить розслідування.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі бригада екстреної медичної допомоги №26 потрапила в небезпечну ситуацію. Родич пацієнтки зачинив двері і погрожував медикам. На місце викликали поліцію, службу охорони та психіатричну бригаду. Лише спільними діями вдалося уникнути трагедії.