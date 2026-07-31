В Одесі двоє чоловіків у формі пограбували подружжя вночі

Правоохороні перед затриманням. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Марія Луценко Редактор

В Одесі двоє чоловіків скоїли розбійний напад на подружжя, представившись співробітниками силової структури. Вони були у формі військового типу та балаклавах і погрожували потерпілим пістолетом. Нападники зв’язали чоловіка та жінку й забрали гроші та прикраси. Поліцейські вже затримали обох підозрюваних.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Нічний напад

Злочин стався наприкінці червня у Київському районі Одеси. Вночі до поліції звернулася місцева жителька. Вона почула крики з одного із житлових приміщень і повідомила, що люди просять про допомогу. Правоохоронці, які прибули на місце, знайшли подружжя зі зв’язаними руками та ногами. Потерпілі розповіли, що вночі до їхнього житла увірвалися двоє невідомих.

Нападники були одягнені у форму військового типу та мали балаклави. Вони назвалися співробітниками однієї із силових структур і погрожували зброєю. Після цього зв’язали господарів будинку та забрали їхнє майно.

Пограбування містян

Зловмисники винесли золоті та срібні прикраси, близько 8 500 доларів і 50 тисяч гривень. За даними поліції, ці гроші подружжя відкладало на лікування чоловіка та облаштування могили сина. Правоохоронці провели комплекс оперативних заходів і встановили двох причетних до нападу. Ними виявилися 44-річний та 51-річний жителі Одеського району. Старший із чоловіків є членом однієї з громадських організацій, яка заявляє про боротьбу зі злочинністю.

Затримання зловмисників

Підозрюваних затримали за силової підтримки поліцейського спецпідрозділу та військової служби правопорядку. Під час обшуків у них знайшли частину майна потерпілих. Також поліцейські вилучили автомобіль, яким користувалися нападники, одяг, у якому вони були під час злочину, та інші речі, що можуть бути доказами у справі.

Що загрожує

Обом чоловікам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій, вчинений групою осіб із проникненням у житло в умовах воєнного стану. За цією статтею підозрюваним може загрожувати до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Інші напади

Інший випадок стався в селищі Чорноморське Одеського району. 33-річний чоловік під час конфлікту дістав пістолет, погрожував людям і забрав речі з чужого автомобіля. Згодом він викрав заведений "Audi", а коли власник намагався його зупинити, рушив із місця та травмував чоловіка. Підозрюваного затримали, у нього вилучили викрадені речі та пістолет.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за розбій в умовах воєнного стану та незаконне заволодіння транспортним засобом із насильством. Суд відправив його під варту без права застави. За скоєне йому може загрожувати до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляли Новини.LIVE, що на Одещині чоловік вбив свою невістку під час сварки у новорічну ніч. Вони разом святкували, вживали алкоголь, але застілля закінчилося трагедією. Після конфлікту він схопив ніж і кілька разів ударив жінку. Вона померла від отриманих поранень.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі стався напад на військовослужбовців ТЦК під час перевірки чоловіка. Один із офіцерів отримав тяжкі ножові поранення і перебуває у критичному стані. Ситуація загострилася через дії натовпу, який завадив евакуації пораненого.