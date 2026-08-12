В Одесі пролунав потужний вибух: дрони атакують регіон

Дим в небі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Зараз, 12 серпня, в Одесі пролунав потужний вибух. Російські окупанти атакують дронами типу "Бандероль" з акваторії Чорного моря. Ймовірно працює ППО. Мешканців просять реагувати на загрози та перебувати в безпечних місцях.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Повідомлення про вибухи в Одесі. Фото: скриншот із Telegram

Вибухи в Одесі

Сьогодні, 12 серпня, в Одесі пролунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників у напрямку Чорноморська та Лиманки. Моніторингові канали додали, що є загроза для обласного центру. Інформація про наслідки наразі відсутня.

Що відомо про "Бандероль"

"Бандероль" — це російський ударний безпілотник, призначений для ураження наземних цілей. Дрон має реактивний двигун і може нести бойову частину. Росія почала застосовувати такі безпілотники проти України, зокрема для ударів по військових та інфраструктурних об’єктах.

Реактивні дрони

Зазначимо, російські війська активніше застосовують реактивні дрони під час атак на Одещину. Через високу швидкість такі безпілотники значно складніше перехоплювати. Про це розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

За його словами, окупанти поступово збільшують кількість таких безпілотників, через що зростає навантаження на українську ППО та операторів дронів-перехоплювачів. Українські військові водночас адаптуються до нової тактики ворога та вдосконалюють підготовку пілотів.

Попри появу нових загроз, Сили оборони підвищують ефективність боротьби з повітряними цілями. Мобільні вогневі групи та інші підрозділи регулярно знищують ворожі дрони. Водночас реактивні БпЛА залишаються небезпечним викликом для Одещини на тлі регулярних атак російських військ.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Як повідомляли Новини.LIVE, у вівторок, 11 серпня російські війська атакували цивільну інфраструктуру Одеського району ударними реактивними дронами. Унаслідок атаки загинули двоє чоловіків, ще троє людей постраждали.

Також Новини.LIVE писали, що Одеса вночі та зранку 12 серпня зазнала російських атак. Внаслідок ударів є руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури. У багатоповерхівці після нічної атаки сталася пожежа в квартирі. На щастя, люди не постраждали.