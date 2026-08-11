В Одесі стартують курси, які можуть врятувати життя

Непрямий масаж серця. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Марія Луценко Редактор

В Одесі 11 серпня стартують курси з домедичної допомоги для цивільних. Учасників навчатимуть швидко розпізнавати масивну кровотечу та правильно зупиняти її до приїзду медиків. Навчання проводитиме BlueBird Tech Academy у межах курсів "Stop the Bleed" та "Stop the Bleed Advanced". Програма передбачає багато практики та моделювання ситуацій, максимально наближених до реальних.

Про це Новини.LIVЕ повідомили в пресслужбі BlueBird Tech Academy.

Практика допомоги

Масивна кровотеча може стати смертельною за лічені хвилини. Саме тому під час курсів учасники не лише слухатимуть теорію, а й багаторазово відпрацьовуватимуть необхідні дії. На заняттях навчатимуться оцінювати місце події та власну безпеку, правильно накладати турнікети, тампонувати рани та використовувати пов’язки. Для практики застосовуватимуть навчальне обладнання та штучну кров.

На курсі "Stop the Bleed Advanced" також моделюватимуть надзвичайні ситуації з шумом, фізичним навантаженням та іншими стресовими факторами. Учасники зможуть попрактикуватися з різними моделями турнікетів, зокрема CAT, SICH, SOFTT, SAM, TMT та RMT.

Формати курсів

"Stop the Bleed" розрахований на людей без попередньої підготовки. Навчання триває чотири години та складається з теоретичної частини, практики, кава-брейку і вручення сертифікатів. Для тих, хто вже має базові знання або хоче їх поглибити, передбачений "Stop the Bleed Advanced". Цей курс триває шість годин і передбачає більше практичних вправ та складніші сценарії.

У BlueBird Tech Academy зазначають, що головна мета навчання — допомогти людині не розгубитися в критичний момент, коли від її дій може залежати життя постраждалого.

Умови навчання

Заняття проводять у невеликих групах — до 10 учасників на одного інструктора. Курси базуються на міжнародній програмі Stop the Bleed, яку розробив American College of Surgeons. Навчання проводять сертифіковані інструктори з домедичної допомоги та тактичної медицини за програмами STB, BLS, ITLS і CLS.

Після завершення курсу учасники матимуть практичні навички, необхідні для зупинки масивної кровотечі, використання турнікетів, тампонування ран та накладання пов’язок до прибуття професійних медиків.

Скільки коштує

Перші заняття стартують 11 серпня 2026 року в Одесі. Вік учасників — від 18 років. Вартість курсу "Stop the Bleed" становить 1400 гривень, а "Stop the Bleed Advanced" — 1600 гривень.

У майбутньому BlueBird Tech Academy планує проводити такі навчання у Києві, а також розширити програму для корпоративних замовників.

Як повідомляли Новини.LIVЕ, після російської атаки на Одесу в ніч на 9 серпня 12 людей звернулися по медичну допомогу. Станом на ранок 10 серпня четверо постраждалих залишаються в лікарні. Більшість із них отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості. Один чоловік перебуває у важкому стані, але його стан стабільний і має позитивну динаміку.

Також Новини.LIVЕ писали, що в Одесі медики пройшли практичний майстер-клас від міжнародної організації IsraAID. Вони вдосконалили техніку офтальмологічного огляду та навчились ефективніше застосовувати сучасне обладнання у щоденній роботі з пацієнтами.