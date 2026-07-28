В Одесі вибухнув автомобіль: водій отримав поранення

Поліція на місці вибуху. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Марія Луценко Редактор

Вранці 28 липня в Пересипському районі Одеси вибухнула автівка. Поранення отримав 49-річний чоловік, який перебував за кермом. Вибух стався одразу після того, як водій завів кросовер і почав рух. Поліція встановлює всі обставини події.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Вибух у дворі

Подія сталася близько 8:00 в одному з дворів багатоповерхівки на вулиці Семена Палія. Про вибух правоохоронцям повідомила дружина потерпілого. За попередніми даними, вибуховий пристрій міг спрацювати під переднім лівим колесом автомобіля, коли той почав рух. Місцеві ЗМІ пишуть, що йдеться про BMW X5, який належить військовослужбовцю.

Унаслідок вибуху 49-річний водій отримав поранення. Медики оглянули чоловіка на місці, за попередньою інформацією, його травми легкі.

Працюють вибухотехніки

На місці події працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції. Правоохоронці з'ясовують, що саме стало причиною вибуху та хто міг встановити вибуховий пристрій.

Після встановлення всіх обставин події правоохоронці нададуть їй відповідну правову кваліфікацію. Наразі слідчі продовжують роботу на місці.

Що робити після вибуху

Якщо автомобіль вибухнув або є підозра на вибуховий пристрій, найперше потрібно відійти на безпечну відстань і попередити людей поруч, щоб вони не наближалися до машини. Не можна торкатися уламків, підозрілих предметів чи намагатися самостійно з'ясувати причину вибуху. Навіть після першого вибуху може залишатися небезпека повторної детонації.

Якщо є постраждалі, потрібно викликати екстрені служби та повідомити точне місце події. До приїзду медиків варто залишатися на безпечній відстані й не наражати себе на додаткову небезпеку. Якщо автомобіль загорівся, не слід самостійно наближатися до нього або намагатися загасити пожежу, особливо якщо є ризик повторного вибуху.

Якщо людина перебувала всередині авто під час вибуху й може самостійно рухатися, їй потрібно вибратися з машини та відійти якомога далі. У разі пожежі слід уникати вдихання диму та, за можливості, рухатися проти напрямку вітру. Після цього необхідно дочекатися приїзду рятувальників, медиків і поліції та виконувати їхні вказівки.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Подільському районі Одеської області, 5 липня, під час перевірки документів чоловік дістав гранату та пригрозив її застосуванням. За мить стався вибух, унаслідок якого поранення отримали двоє поліцейських і сам правопорушник.

Також Новини.LIVE писали, що пізно ввечері 23 травня на вулиці Університетській в Одесі стався вибух. За попередніми даними слідства, підірвався автомобіль, у салоні якого перебували двоє людей. Обоє зазнали поранень, їм надають медичну допомогу.