В Одесі відбудася акція через відставку Михайла Федорова

Люди на акції. Фото: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

В Одесі 16 липня відбулася акція на підтримку Михайла Федорова після повідомлень про його звільнення з посади міністра оборони. На Дерибасівській зібралися близько сотні містян і гостей міста. Люди тримали плакати та закликали владу переглянути кадрове рішення.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.

Акція на Дерибасівській

Близько сотні людей зібралися на Дерибасівській у центрі Одеси. Учасники принесли плакати з написами "Руки геть від Федорова", "Народ оберігає міністра оборони", "Міняйте краще полонених, а не Федорова" та іншими гаслами. За словами присутніх, вони прийшли, щоб висловити незгоду з кадровими змінами та підтримати курс на розвиток військових технологій.

Люди тримають картонки. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції. Фото: Новини.LIVE

Одесити на мітингу. Фото: Новини.LIVE

Одеса не мовчить

Учасники акції говорили, що не хочуть залишатися осторонь кадрових рішень, які, на їхню думку, можуть вплинути на подальший розвиток країни. Люди наголошували, що громадяни мають право відкрито висловлювати свою позицію та виходити на мирні акції. Також багато хто звертав увагу, що на протест прийшли люди різного віку. Учасники сподіваються, що їхній голос буде почутий.

"Сьогодні Одеса вкотре показує свою свідомість і активність. Тут можна побачити людей різного віку, які виступають за те, щоб Михайло Федоров залишився на своїй посаді. Сподіваюся, влада всіх почує", — сказала учасниця акції Вероніка.

Вероніка про суспільну свідомість. Фото: Новини.LIVE

Люди з прапорами та картонками. Фото: Новини.LIVE

За технологічну армію

Під час акції неодноразово звучала думка, що сучасна війна потребує нових технологій та розвитку безпілотних систем. Дехто з присутніх вважає, що кадрові зміни можуть позначитися на цьому напрямку. Також учасники говорили про важливість продовження вже розпочатих реформ. Саме тому вони вирішили вийти на акцію.

"Мені не все одно, коли прибирають міністра, який за короткий час зміг зробити значимі зміни в армії. Ми бачимо розвиток дронів і технологій, а такі кадрові рішення дуже деморалізують. Я прийшов сюди, тому що бачу, що ця людина працює на перемогу", — сказав Назар.

Назар про технології. Фото: Новини.LIVE

Мітинг в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Громадянська позиція

Люди, які зібралися в центрі Одеси, наголошували, що суспільство має реагувати на важливі рішення влади. На їхню думку, активна громадянська позиція допомагає привертати увагу до проблем і впливати на суспільну дискусію. Саме тому вони вирішили долучитися до акції та відкрито висловити свою думку. Учасники переконані, що мовчати в таких ситуаціях не можна.

"Це прояв моєї громадянської позиції. У нас немає звички мовчати, у нас є звичка брати відповідальність у свої руки. Якщо влада не готова цього робити, тоді це робить народ", — сказала Валерія.

Валерія про громадську позицію. Фото: Новини.LIVE

Дівчина тримає картонку у руках. Фото: Новини.LIVE

Учасниця акції. Фото: Новини.LIVE

Ставка на інновації

Під час акції також говорили про важливість розвитку військових технологій та впровадження сучасних рішень в армії. На думку учасників, саме інновації мають відігравати дедалі більшу роль у війні. Вони вважають, що підтримка таких напрямків є одним із ключових чинників посилення обороноздатності країни. Ця тема стала однією з головних під час заходу.

"Я вважаю, що ми повинні воювати технологіями, штучним інтелектом, а не людьми. Михайло Федоров є представником саме такого підходу, і мені шкода, що така професійна людина більше не працює в уряді", — сказав депутат Одеської міської ради Петро Обухов.

Петро Обухов про інновації. Фото: Новини.LIVE

Люди йдуть на мітинг. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції з картонками. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, у березні в Одесі відбувся мітинг на захист заводу шампанських вин на Французькому бульварі. Люди вимагали зупинити руйнування історичної будівлі та зберегти її як пам’ятку. Учасники акції звернулися до влади й президента з вимогою зберегти споруду. Вони також заявили, що готові знову виходити на протест, якщо ситуація не зміниться.

Також Новини.LIVE писали, що біля будівлі Одеської міської ради вдруге за тиждень зібралися містяни, які підтримують запровадження мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту. Саме це питання мали розглянути на продовженні сесії міськради. Однак засідання фактично не відбулося через відсутність кворуму. Попри це учасники акції заявили, що продовжать вимагати ухвалення рішення.