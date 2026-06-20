В Одесі відкрили нові пляжі для відпочинку: список локацій

Люди на пляжі в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

В Одесі збільшили кількість пляжів, які готові приймати відпочивальників. Станом на зараз 27 ділянок узбережжя пройшли перевірку та отримали акти готовності. На цих локаціях облаштовані необхідні умови для порятунку людей. Водночас у місті нагадують, що через війну небезпека на узбережжі залишається.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на одеську міську раду.

Нові локації

Ще 13 ділянок пляжу успішно пройшли комісійне обстеження та отримали дозвіл на роботу. До переліку нових відкритих місць увійшли:

Ланжерон — 7 ділянок пляжу у районі двох шарів та пляж біля закладу "Веранда";

Дельфін — пляжні заклади "UnderAir" та "Ліберті";

Аркадія — пляжний заклад "Кокос";

комунальний пляж у районі 14-ї станції Великого Фонтану;

комунальний пляж у районі ресторану "Юг".

Повний перелік

Раніше акти готовності отримали інші пляжні зони Одеси. Вони також відкриті для відвідування та входять до загального переліку безпечних локацій.

Дельфін — комплекс "Калетон" та інклюзивний пляж "Безмеж";

Малий Фонтан — комплекс "Ла Камбала";

Аркадія — два пляжі комплексу "Ред Лайн" та один пляж комплексу "Портофіно";

10-та станція Великого Фонтану — муніципальний пляж та комплекс "Чайка";

11-та станція Великого Фонтану — муніципальний інклюзивний пляж;

12-та станція Великого Фонтану — комплекс "Паблік";

14-та станція Великого Фонтану — комплекс "Куба";

15-та станція Великого Фонтану — комплекс "Пляж-15";

16-та станція Великого Фонтану — "Золотий берег", комплекси "Карма" та "Варадеро".

Перевірка триває

У міській раді зазначили, що робота з перевірки пляжів продовжується. Спеціальна комісія оцінює готовність зон відпочинку та перевіряє, чи відповідають вони необхідним вимогам. Усі відкриті ділянки мають бути обладнані для безпечного перебування людей. Водночас одеситів закликають не відвідувати місця, які не пройшли перевірку.

"Продовжуємо системну роботу для забезпечення безпечного відпочинку на узбережжі Одеси. За результатами чергового етапу перевірки ще 13 ділянок пляжу пройшли обстеження та офіційно отримали акти готовності. Таким чином, враховуючи попередні погоджені локації, на сьогодні в місті відкриті для відвідування 27 пляжів. Кожна з цих локацій відповідає встановленим безпековим вимогам", — сказав заступник начальника Одеської міської військової адміністрації Сергій Красиленко.

Він додав, що війна триває, тому ризики на узбережжі залишаються. Містян і гостей Одеси закликали дотримуватися правил безпеки, не заходити на неперевірені території та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Рятувальна операція

На пляжах "Ланжерон" та "Золотий Берег" фахівці міської Рятувально-водолазної служби врятували п’ятьох відпочивальників — трьох жінок та двох чоловіків. Люди запливли за хвилерізи, після чого їх підхопила течія та почала відносити від берега. Матроси-рятувальники оперативно відреагували та безпечно доставили всіх плавців на сушу.

У міській владі нагадують, що купатися дозволено лише у спеціально відведених місцях. Відпочивальників закликають не запливати за межі безпечних зон та не ігнорувати правила безпеки, адже це може загрожувати життю.

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів про нові ціни за паркування на одеському узбережжі та яку суму вони вважають прийнятною. Для більшості опитаних сума у 60 гривень за одну годину стоянки виявилася занадто високою. Містяни підрахували, що звичайна прогулянка чи відпочинок на пляжі з дітьми триває щонайменше 3–4 години, що автоматично конвертується у дві сотні гривень лише за право залишити автомобіль.

Також Новини.LIVE писали, що на узбережжі Національного природного парку "Тузлівські лимани" в Одеській області зафіксували безпрецедентну кількість загиблих китоподібних. Лише за один день науковці виявили 22 тварини.