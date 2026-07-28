Ваша донька потрапила у ДТП: на Одещині затримали шахрая

Поліцейський в кабінеті. Фото ілюстративне: Головне управління Нацполіції Одещини

Марія Луценко Редактор

На Одещині викрили учасника шахрайської схеми, жертвою якої стала 82-річна жителька Арциза. Жінці зателефонував чоловік і сказав, що її донька нібито потрапила в ДТП та терміново потребує операції. Пенсіонерка повірила незнайомцю й віддала незнайомцю свої заощадження.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Схема з ДТП

Як встановили поліцейські, до жінки зателефонував один із учасників схеми. Він представився працівником лікарні у Дніпрі та заявив, що донька пенсіонерки потрапила в дорожньо-транспортну пригоду. За його словами, жінка отримала численні травми й потребувала термінової операції та лікування. Аферист також повідомив, що за грошима до будинку потерпілої прийде його довірена особа. Невдовзі біля оселі з'явився інший учасник схеми. Після телефонної розмови він постукав у двері, а пенсіонерка передала йому 140 тисяч гривень.

Лише після цього жінка зрозуміла, що стала жертвою обману. Вона вирішила зателефонувати доньці та перевірити почуте, але гроші вже були передані зловмиснику.

Знайшли кур'єра

Поліцейські провели слідчо-розшукові заходи та встановили чоловіка, який забрав гроші у потерпілої. Ним виявився 45-річний житель Білгород-Дністровського району. За даними правоохоронців, раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки. Слідчі повідомили чоловікові про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб. Йдеться про частину 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цією статтею — до трьох років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини злочину та інших людей, які можуть бути причетні до шахрайської схеми.

Як не потрапити на шахраїв

Поліцейські закликають не поспішати передавати гроші незнайомцям, навіть якщо йдеться про нібито надзвичайну ситуацію з близькою людиною. Якщо вам телефонують і повідомляють про ДТП, хворобу чи необхідність термінової операції, спершу самостійно зателефонуйте родичу та перевірте інформацію. Не передавайте гроші людям, які прийшли до вашого будинку після такого дзвінка. Якщо розмова викликає підозру, припиніть її та повідомте про випадок у поліцію.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі 58-річну жінку підозрюють у шахрайстві з комунальною квартирою. Вона заволоділа житлом за підробленими документами та продала його. Місту завдано збитків майже на мільйон гривень.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі затримали чоловіка, який виманив у жінки 12,5 тисяч доларів, прикриваючись історією про ТЦК. Зловмисник переконував, що її сина нібито затримали й можуть "відпустити" за гроші. Аферист не мав жодного стосунку до військових структур. Наразі він перебуває під вартою.