Відпочинок в Одесі: оренда квартир влітку знову подорожчала

Житлові будинки. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

На початку літа оренда житла в Одесі помітно подорожчала. За рік найбільше зросли ціни на однокімнатні квартири, а вартість залежить і від району, і від типу житла. Будинки, як і раніше, залишаються найдорожчим варіантом для орендарів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ЛУН.

Вартість оренди квартири в Одесі. Фото: скриншот з ЛУН

Скільки коштує оренда квартир

У червні 2026 року медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Одесі становить 13 тисяч гривень. За даними ЛУН, за рік ціна такого житла зросла на 19%. На початку літа попит на компактні квартири традиційно збільшується. До Одеси приїжджають туристи, сезонні працівники та люди, які планують залишитися у місті на кілька тижнів. Саме тому однокімнатні квартири орендують найчастіше, а власники нерідко підвищують ціни.

Медіанна вартість оренди двокімнатної квартири становить 18 тисяч гривень. Таке житло зазвичай обирають сім'ї, пари або люди, яким потрібен окремий робочий простір.

Трикімнатні квартири здають у середньому за 25 тисяч гривень на місяць. Попри вищу ціну, цей варіант залишається вигідним для великих родин або кількох орендарів, які винаймають житло разом.

Водночас статистика вже укладених угод свідчить, що реальна вартість оренди часто нижча за ціни в оголошеннях. Для однокімнатних квартир медіанна ціна становить 9,8 тисячі гривень, а для двокімнатних — 15,4 тисячі гривень.

Ціни за районами

Найдорожчим районом для оренди житла залишається Приморський. Високі ціни пояснюють близькістю до моря, центру міста та розвиненою інфраструктурою. Найдоступніше житло серед основних районів пропонують у Пересипському районі. Медіанна вартість оренди однокімнатних квартир становить:

Приморський район — 18,8 тис. грн;

Київський — 12,5 тис. грн;

Хаджибейський — 11 тис. грн;

Пересипський — 8,5 тис. грн.

Для двокімнатних квартир ціни такі:

Приморський район — 22,5 тис. грн;

Хаджибейський — 20 тис. грн;

Київський — 14 тис. грн;

Пересипський — 10,5 тис. грн.

Скільки коштує оренда будинку

Оренда приватного будинку в Одесі потребує значно більшого бюджету. У межах міста медіанна вартість становить 49,5 тисячі гривень на місяць, а середня площа такого житла — 150 квадратних метрів. В Одеській області орендувати будинок дешевше. Медіанна ціна становить 36,1 тисячі гривень на місяць, а середня площа — 120 квадратних метрів. Тож за межами Одеси можна знайти дешевші варіанти, хоча вони зазвичай мають меншу площу.

Як безпечно зняти квартиру

Літній сезон в Одесі завжди провокує сплеск попиту на нерухомість. Незалежно від того, шукаєте ви житло для відпочинку чи на тривалий термін, оренда у "гарячий" сезон має свої правила. Щоб не натрапити на шахраїв та знайти комфортний варіант, варто дотримуватися кількох простих порад:

Уникайте підозріло низьких цін. Якщо квартира з євроремонтом біля моря коштує вдвічі дешевше за ринкову вартість — це класична пастка. Шахраї часто використовують фейкові фото, щоб виманити передоплату.

Ніяких авансів до перегляду. Ніколи не надсилайте "завдаток" на картку лише для того, щоб забронювати квартиру чи "зафіксувати чергу на перегляд". Справжні орендодавці або агенти показують житло наживо або через відеозв'язок перед будь-якими розрахунками.

Перевіряйте документи на житло. Перед підписанням договору обов'язково попросіть власника показати паспорт та правовстановлюючі документи на квартиру (витяг з реєстру прав власності, договір купівлі-продажу тощо). Якщо квартиру здає ріелтор, перевірте його повноваження.

Фіксуйте все в договорі. Навіть якщо ви знімаєте житло подобово на кілька днів, мінімальний договір або розписка — це ваш захист. Там мають бути чітко вказані: ціна, термін оренди, сума застави (депозиту) та умови її повернення.

Звертайте увагу на деталі інфраструктури. Літо в Одесі — це спека та навантаження на електромережі. Переконайтеся, що в квартирі є справний кондиціонер та бойлер (або колонка) для безперебійної гарячої води. Також варто уточнити наявність у будинку генератора чи альтернативних джерел живлення/води на випадок екстрених відключень.

Оцінюйте локацію раціонально. Житло в історичному центрі або в Аркадії коштує дорожче. Якщо ви хочете заощадити, зверніть увагу на спальні райони (наприклад, Таїрова чи Черемушки) — транспортне сполучення в місті дозволяє швидко дістатися будь-якої точки, а ціни на оренду там суттєво нижчі.

Крім того, важливо користуватися перевіреними платформами з відгуками та оцінками попередніх гостей (якщо це подобова оренда) або звертатися до сертифікованих ріелторів із відомих агенцій нерухомості.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі зростає попит на однокімнатні квартири та студії. Все частіше люди обирають компактні помешкання, які легше утримувати і які можна вигідно здавати в оренду.

Також Новини.LIVE писали, що на вторинному ринку нерухомості в Одесі найбільше зросла ціна однокімнатних помешкань — до близько 47,5 тисячі доларів. Найдорожчими залишаються квартири у Приморському районі.