Росія вбиває Чорне море: на Одещині знайшли 55 мертвих дельфінів
За червень на узбережжі Національного природного парку "Тузлівські лимани" на Одещині виявили 55 загиблих дельфінів. Крім того, біля Одеси виявляли контужених тварин.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника науково-дослідного відділу Нацпарку "Тузлівські лимани" Івана Русєва.
Дельфіни гинуть у Чорному морі
Іван Русєв зазначає, що це лише частина реальних втрат. За оцінками науковців, від початку повномасштабного вторгнення Росії у Чорному та Азовському морях уже могло загинути близько 100 тисяч чорноморських китоподібних трьох видів.
"Чорне море винесло на узбережжя нашого Національного природного парку "Тузлівські лимани" безпрецедентну кількість загиблих дельфінів — тільки фізично зареєстрованих за місяць було 55 загиблих тварин", — повідомив Іван Русєв.
Еколог вважає, що причиною масової загибелі є сукупний вплив війни на екосистему Чорного моря. За його словами, негативний ефект створюють вибухи мін, ракетні удари, використання військових сонарів, а також хімічне забруднення моря. Він наголосив, що морські ссавці потерпають не від одного фактора, а від цілого комплексу впливів, які посилюють один одного.
"Чорноморські китоподібні зіткнулися не з поодиноким фактором ураження, а з комплексним синергетичним, каскадним ударом, де кожен чинник посилює інший", — зазначив Русєв.
За словами науковця, найбільше постраждала північно-західна частина Чорного моря. Він попереджає, що популяції чорноморських дельфінів щодня втрачають життєздатність, а їхній генетичний потенціал до відновлення зменшується.
Що відомо про загибель дельфінів
Зазначимо, що масову загибель дельфінів у Чорному морі біля Одеси та Одещини почали фіксувати навесні 2022 року після повномасштабного вторгнення РФ. Тоді на узбережжі регулярно знаходили мертвих китоподібних.
Новини.LIVE писали, що екологи заявляли, що до війни такі випадки були поодинокими, однак після початку бойових дій смертність різко зросла. Мертвих дельфінів знаходили не лише в Україні, а й біля берегів Болгарії, Румунії та Туреччини.
У 2023-2024 роках мертвих тварин продовжували знаходити на узбережжі Одещини, особливо після активізації бойових дій біля Криму. Попри це, Новини.LIVE писали, що навесні цього року дельфіни знову повернулися до північно-західної частини Чорного моря.
Також Новини.LIVE повідомляли, що у Чорному морі дедалі частіше гинуть рідкісні осетрові риби, які особливо чутливі до забруднення. Йдеться про севрюгу, осетра руського та білугу. Ці види живуть і харчуються біля дна Чорного моря. Саме там із часом накопичуються нафтопродукти, мазут, важкі метали, залишки боєприпасів та інші небезпечні речовини. Через це осетрові першими стикаються з наслідками забруднення.
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