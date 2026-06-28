Росія вбиває Чорне море: на Одещині знайшли 55 мертвих дельфінів

Мертвий дельфін на узбережжі. Фото: Іван Русєв/facebook

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

За червень на узбережжі Національного природного парку "Тузлівські лимани" на Одещині виявили 55 загиблих дельфінів. Крім того, біля Одеси виявляли контужених тварин.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника науково-дослідного відділу Нацпарку "Тузлівські лимани" Івана Русєва.

Море викинуло мертвого дельфіна. Фото: Іван Русєв/facebook

Дельфіни гинуть у Чорному морі

Іван Русєв зазначає, що це лише частина реальних втрат. За оцінками науковців, від початку повномасштабного вторгнення Росії у Чорному та Азовському морях уже могло загинути близько 100 тисяч чорноморських китоподібних трьох видів.

"Чорне море винесло на узбережжя нашого Національного природного парку "Тузлівські лимани" безпрецедентну кількість загиблих дельфінів — тільки фізично зареєстрованих за місяць було 55 загиблих тварин", — повідомив Іван Русєв.

Загиблий дельфін у воді. Фото: Іван Русєв/facebook

Еколог вважає, що причиною масової загибелі є сукупний вплив війни на екосистему Чорного моря. За його словами, негативний ефект створюють вибухи мін, ракетні удари, використання військових сонарів, а також хімічне забруднення моря. Він наголосив, що морські ссавці потерпають не від одного фактора, а від цілого комплексу впливів, які посилюють один одного.

"Чорноморські китоподібні зіткнулися не з поодиноким фактором ураження, а з комплексним синергетичним, каскадним ударом, де кожен чинник посилює інший", — зазначив Русєв.

За словами науковця, найбільше постраждала північно-західна частина Чорного моря. Він попереджає, що популяції чорноморських дельфінів щодня втрачають життєздатність, а їхній генетичний потенціал до відновлення зменшується.

Що відомо про загибель дельфінів

Зазначимо, що масову загибель дельфінів у Чорному морі біля Одеси та Одещини почали фіксувати навесні 2022 року після повномасштабного вторгнення РФ. Тоді на узбережжі регулярно знаходили мертвих китоподібних.

Мертвий дельфін на пляжі. Фото: Іван Русєв/facebook

Новини.LIVE писали, що екологи заявляли, що до війни такі випадки були поодинокими, однак після початку бойових дій смертність різко зросла. Мертвих дельфінів знаходили не лише в Україні, а й біля берегів Болгарії, Румунії та Туреччини.

У 2023-2024 роках мертвих тварин продовжували знаходити на узбережжі Одещини, особливо після активізації бойових дій біля Криму. Попри це, Новини.LIVE писали, що навесні цього року дельфіни знову повернулися до північно-західної частини Чорного моря.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Чорному морі дедалі частіше гинуть рідкісні осетрові риби, які особливо чутливі до забруднення. Йдеться про севрюгу, осетра руського та білугу. Ці види живуть і харчуються біля дна Чорного моря. Саме там із часом накопичуються нафтопродукти, мазут, важкі метали, залишки боєприпасів та інші небезпечні речовини. Через це осетрові першими стикаються з наслідками забруднення.