Виїзд з Одеси до Молдови: який документ потрібен на авто

Прикордонник перевіряє документи у водія автівки. Фото ілюстративне: Poliția Republicii Moldova

Поїздка з Одеси до Молдови на автомобілі може закінчитися ще на кордоні, навіть якщо водій має паспорт, права та страховку. Для в'їзду потрібен чинний сертифікат технічного огляду машини. Без нього молдовські прикордонники не пропустять транспортний засіб, тому документи варто перевірити заздалегідь

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Державну митну службу України та Прикордонну поліцію Молдови.

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Техогляд для в'їзду до Молдови

Вимога щодо технічного огляду для українських автомобілів не нова. Вона передбачена Правилами дорожнього руху Молдови, затвердженими ще постановою уряду №357 від 13 травня 2009 року.

Після початку повномасштабного вторгнення для українців спростила правила перетину кордону для українців. Це стосувалося документів громадян, а на практиці контроль частини документів на транспорт також був менш суворим.

Однак у січні 2025 року українська митниця попередила водіїв про відновлення перевірки документів щодо технічного стану машин. Інформацію про це Державна митна служба отримала від Прикордонної поліції Молдови.

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Тому перед поїздкою водієві необхідно переконатися, що сертифікат перевірки технічного стану автомобіля чинний. За відсутності такого документа молдовська сторона має право не пропустити транспортний засіб через кордон.

Які документи потрібні для поїздки до Молдови

Перед виїздом з Одещини автомобілем водієві варто перевірити наявність усіх документів. Для перетину кордону та подальшого руху територією Молдови необхідні:

чинний документ для перетину державного кордону;

посвідчення водія відповідної категорії;

свідоцтво про реєстрацію автомобіля;

міжнародний страховий поліс "Зелена картка";

чинний протокол або сертифікат перевірки технічного стану автомобіля.

Якщо за кермом перебуває не власник машини, на кордоні також можуть попросити документ, який підтверджує право користування автомобілем.

Що змінилося на кордоні

Раніше Новини.LIVE писали, що з 12 вересня на 90 днів змінили організацію контролю в пункті пропуску "Рені — Джурджулешть". Молдовські прикордонники та митники, які раніше працювали на українській території в межах спільного контролю, тимчасово повернулися на територію Молдови через безпекову ситуацію. На саму можливість перетину кордону це не вплинуло. Пункти пропуску продовжують працювати, а перевірки людей та автомобілів проводять у звичайному порядку.

Новини.LIVE також розповідали, що на кордоні Одещини з Молдовою російський снаряд пошкодив пасажирський автобус. Інцидент стався 5 жовтня поблизу пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне". Снаряд рикошетом влучив в автобус та кабіну керування. Легкі травми отримав співробітник прикордонної поліції Молдови, а роботу пункту пропуску тимчасово призупинили.

Крім того, Новини.LIVE писали, що під час атаки росіян на Одещину п'ять безпілотників залетіли в повітряний простір Молдови. Це сталося вранці 3 жовтня. У кількох районах країни жителі чули вибухи, а поліція виявила уламки дронів. В одному з населених пунктів після вибуху загорілася рослинність і були пошкоджені вікна будівлі.