Техогляд для в'їзду до Молдови: які документи потрібні водіям з Одеси

Прикордонники спілкуються з чоловіком. Фото ілюстративне: Poliția Republicii Moldova

Поїздка з Одещини до Молдови власним автомобілем потребує підготовки не лише особистих документів. Водієві варто заздалегідь перевірити папери на машину, зокрема підтвердження її технічного стану, щоб не зіткнутися з проблемами вже під час проходження контролю.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Державну митну службу України та Прикордонну поліцію Молдови.

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Техогляд для в'їзду до Молдови

Вимога щодо технічного огляду для українських автомобілів не нова. Вона передбачена Правилами дорожнього руху Молдови, затвердженими ще постановою уряду №357 від 13 травня 2009 року.

Після початку повномасштабного вторгнення для українців спростила правила перетину кордону для українців. Це стосувалося документів громадян, а на практиці контроль частини документів на транспорт також був менш суворим.

Однак у січні 2025 року українська митниця попередила водіїв про відновлення перевірки документів щодо технічного стану машин. Інформацію про це Державна митна служба отримала від Прикордонної поліції Молдови.

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Тому перед поїздкою водієві необхідно переконатися, що протокол або сертифікат перевірки технічного стану автомобіля чинний. За відсутності такого документа молдовська сторона має право не пропустити транспортний засіб через кордон.

Які документи потрібні для поїздки до Молдови

Перед виїздом з Одещини автомобілем водієві варто перевірити наявність усіх документів. Для перетину кордону та подальшого руху територією Молдови необхідні:

чинний документ для перетину державного кордону;

посвідчення водія відповідної категорії;

свідоцтво про реєстрацію автомобіля;

міжнародний страховий поліс "Зелена картка";

чинний протокол або сертифікат перевірки технічного стану автомобіля.

Якщо за кермом перебуває не власник машини, на кордоні також можуть попросити документ, який підтверджує право користування автомобілем.

Що змінилося на кордоні у вересні

З 12 вересня на 90 днів змінили організацію контролю в пунктах пропуску "Рені — Джурджулешть", "Россошани — Брічень" та "Мамалига — Крива". Молдовські прикордонники та митники, які раніше працювали на українській території в межах спільного контролю, тимчасово повернулися на територію Молдови через безпекову ситуацію. На саму можливість перетину кордону це не вплинуло. Пункти пропуску продовжують працювати, а перевірки людей та автомобілів проводять у звичайному порядку.

Нещодавно Новини.LIVE писали, що Росія почала частіше бити по прикордонній інфраструктурі Одещини. Ціллю атаки окупанти обрали, зокрема, пункти пропуску та сервісні зони на кордоні з Молдовою і Румунією. Удари мають на меті залякати людей і ускладнити рух товарів через кордон.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Молдові неподалік Кишинева вибухнув безпілотник із турбореактивним двигуном. Потужний вибух жителі передмість Кишинева почули вранці 18 вересня. Поліція розпочала пошуки та приблизно через вісім годин виявила місце вибуху на відкритій місцевості поблизу села Колониця. На полі знайшли уламки безпілотного апарата, розкидані в радіусі близько 100 метрів, зокрема його двигун.