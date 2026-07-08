Захист не рятує: флот РФ втратив третину своїх кораблів

Російські кораблі в морі. Фото ілюстративне: росЗМІ

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Російські кораблі продовжують запускати крилаті ракети по Україні, але роблять це значно рідше, ніж на початку повномасштабної війни. Через загрозу українських атак більшість ракетоносіїв тепер не базуються в окупованому Криму. Водночас Росія посилює захист свого флоту, а Україна продовжує завдавати ударів по кораблях і підводних човнах.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів капітан 1 рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ (2004-2020рр.) Андрій Риженко.

Пуски ракет

За словами капітана 1 рангу запасу, колишнього заступника начальника штабу ВМС ЗСУ Андрія Риженка, зараз усі російські кораблі-носії ракет "Калібр" перебувають у Новоросійську. Із Севастополя їх вивели після успішних ударів українських сил по військових кораблях. Росія й надалі застосовує "Калібри", однак такі атаки стали значно рідшими. За словами експерта, останні пуски були 2 червня, а також 2 і 6 липня.

"У Севастополі зараз немає жодного носія ракет "Калібр". Їх вивели через загрозу знищення", — розповів Риженко.

Бази флоту

Експерт пояснив, що російські кораблі дедалі частіше запускають ракети, не виходячи далеко в море. За його словами, це пов'язано з побоюванням атак українських безпілотників.

"Вони стріляють із бухти, тому що бояться виходити на зовнішній рейд", — зазначив Риженко.

Водночас найбільшу небезпеку для України зараз становлять не кораблі, а російська авіація, ракетні комплекси та ударні безпілотники, які регулярно атакують південні регіони.

Удари України

Андрій Риженко наголосив, що російські кораблі є законними військовими цілями. За його словами, Україна вже неодноразово успішно атакувала їх як у Новоросійську, так і в інших районах.

"Із шести підводних човнів у боєготовому стані залишилися лише два", — сказав він.

За словами експерта, один човен був повністю знищений, ще один серйозно пошкоджений, а два інші ще до початку повномасштабної війни залишилися в Середземному морі.

Захист кораблів

Росія активно встановлює на кораблях додатковий захист від українських морських дронів. Йдеться про металеві конструкції та спеціальні сітки. Втім, Андрій Риженко вважає, що такий захист не гарантує безпеки під час масованих атак.

"Такі конструкції можуть частково захистити від одного дрона, але не врятують під час атаки кількох безпілотників", — додав він.

Втрати флоту

За оцінкою експерта, Україна вже вивела з ладу приблизно третину Чорноморського флоту Росії. Частина кораблів була знищена, інші після отриманих пошкоджень роками залишаються в ремонті.

"Можна говорити, що Росія втратила приблизно 30–35% свого Чорноморського флоту", — підсумував Риженко.

Як повідомляли Новини.LIVE, острів Зміїний, який став одним із символів українського спротиву, нині вже не перебуває під таким тиском російських військ, як раніше. Водночас у Чорному морі триває боротьба за контроль над логістикою окупантів і їхньою військовою інфраструктурою. Активними залишаються також Кінбурнська коса та тимчасово окупований Крим, де Сили оборони продовжують виконувати бойові завдання.

Також Новини.LIVE писали, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія фактично програла боротьбу за домінування в Чорному морі. За його словами, українські Військово-морські сили разом з іншими складовими Сил оборони та безпеки виконали завдання, яке ще донедавна багато хто вважав неможливим.