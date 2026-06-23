Знущання в одеському СІЗО: оголосили підозру співкамернику

Затриманий чоловік. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

В Одеському слідчому ізоляторі розслідують справу про жорстоке знущання над ув’язненим. Один із утриманців принижував і бив свого співкамерника, а також змушував його виконувати принизливі дії. Усе це фігурант нібито знімав на відео. Тепер чоловікові загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Приниження в камері

За версією слідства, наприкінці травня в одному з приміщень Одеського слідчого ізолятора 45-річний чоловік, який перебував під вартою за підозрою у розбійному нападі, почав знущатися над новоприбулим 50-річним співкамерником.

Правоохоронці встановили, що конфлікт фігурант розпочав навмисно. Після цього він бив потерпілого, принижував його та змушував виконувати принизливі накази. Зокрема, чоловіка ставили на коліна та змушували переносити капці в зубах.

Що загрожує

Слідство також з'ясувало, що підозрюваний фіксував свої дії на відео. Після збору доказів йому повідомили про підозру за статтею про катування. Наразі триває встановлення всіх обставин події. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожує до шести років ув’язнення.

Потерпілий у справі

Варто зазначити, що потерпілим у справі про знущання в Одеському СІЗО виявився один із працівників районного ТЦК, якого раніше затримали разом із вісьмома спільниками за підозрою в катуванні та незаконному утриманні чоловіків. За даними ДБР, до групи входили шестеро посадовців ТЦК та троє представників громадської організації. Слідство вважає, що вони силоміць доставляли військовозобов’язаних до центру комплектування, незаконно утримували їх, били та залякували. Також правоохоронці повідомляли про зафіксовані факти сексуального насильства над потерпілими.

Саме після затримання одного з фігурантів цієї справи в соцмережах з'явилося відео з Одеського СІЗО, на якому чоловіка змушують повзати по підлозі та переносити капці в зубах. За попередніми даними, на записі зафіксовано того самого працівника ТЦК. Після розголосу Державне бюро розслідувань розпочало перевірку обставин інциденту в ізоляторі. Керівництво установи відсторонили від виконання обов'язків на час службового розслідування.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі завершили розслідування щодо п'ятьох осіб, яких підозрюють у вимаганні грошей у військовозобов'язаних за вирішення мобілізаційних питань. Серед обвинувачених є троє співробітників районного ТЦК та СП, а також керівник і член громадської організації.

Також Новини.LIVE писали, що в Одеському СІЗО діяла злочинна група, яка обклала даниною утриманців. Її очолював "положенець" "злодія в законі". Учасникам загрожує суворе покарання.