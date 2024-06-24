Розбите житло: скільки зруйновано квартир від ракетного удару по Одесі 24 червня

Пошкоджений від ракетного удару будинок. Фото: Новини.LIVE

Під час ранкової ракетної атаки в Одесі пошкоджень зазнали десятки житлових будинків. Для постраждалих від ворожих атак у місті відкрилися оперативні штаби допомоги, куди можуть звернутися всі, хто потребує допомоги.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці ранкового удару та поспілкувалися з постраждалими.

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Вибухова хвиля вибила вікна

Одесит Микола ледь стримуючи сльози розповідає, що на момент атаки його родина не була вдома. Саме це і врятувало його маленьких дітей від поранень, адже вибухова хвиля винесла скло прямо на ліжко.

"Наше щастя, що ми пішли гуляти. А що сталося з квартирою і так видно — немає ні стін, ні вікон. А балконна рама вигнулася всередину", — каже одесит.

Також чоловік додав, що лише оговтавшись вони з дружиною почали прибирати в оселі та оцінювати наслідки. Вже пізніше звернулися до ОСББ та оперативного штабу, щоб отримати речі першої допомоги. Наразі, зазначає Микола, необхідні фанери та плівка, щоб забити вікна та мати змогу переночувати в квартирі.

"Я бачу, що люди ходять, пишуть заяви. Ми теж зробили запит, ось чекаємо тепер. У нас немає абсолютно всіх вікон, тож перша допомога не завадить", — додає Микола.

Вибите вікно в квартирі. Фото: Новини.LIVE

Скільки отримали допомогу

Наразі відомо, що станом на 14:00 у місті підтверджено пошкодження 70 квартир. А до оперативного штабу звернулися мешканці 59. Решта допомоги не потребують. На місці працюють комунальні служби.

Де відкрили оперативний штаб

Наразі одесити можуть звернутися по допомогу за адресою: вул. Шота Руставелі, 9. Він працюватиме до 19:00.

"Співробітники районних адміністрацій разом з іншими комунальними службами на місці приймають заявки на оформлення матеріальної допомоги, надають консультації щодо пакета документів, який необхідно зібрати для оформлення допомоги", — зазначають у мерії.

Розбиті вікна у парадному. Фото: Новини.LIVE

Крім того, мешканці постраждалих будинків можуть звертатися за допомогою та консультацією до Хаджибейської районної адміністрації за адресою: вул. Генерала Петрова, 22 з 08:30 до 17:00 (в робочі дні) або за телефонами: (048) 734-95-28, (048) 734-95-29.

Атака на Одесу 24 червня

Нагадаємо, що російські загарбники атакували Одесу, ймовірно, із застосуванням ракет типу "Калібр" сьогодні зранку, 24 червня. За словами Сергія Братчука, ворог запустив їх з акваторії Азовського моря.



Ми писали, що ворог вдарив по продовольчому складу однієї з мереж магазинів. В ОВА зазначили, що росіяни навмисно цілять у невійськові об'єкти та продовжують свою тактику терору цивільного населення.