Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow 70 квартир понівечені від ракетного удару — де одесити можуть отримати допомогу arrow

70 квартир понівечені від ракетного удару — де одесити можуть отримати допомогу

24 червня 2024 15:01
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Розбите житло: скільки зруйновано квартир від ракетного удару по Одесі 24 червня
Пошкоджений від ракетного удару будинок. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Під час ранкової ракетної атаки в Одесі пошкоджень зазнали десятки житлових будинків. Для постраждалих від ворожих атак у місті відкрилися оперативні штаби допомоги, куди можуть звернутися всі, хто потребує допомоги. 

Журналісти Новини.LIVE побували на місці ранкового удару та поспілкувалися з постраждалими. 

Читайте також:

Вибухова хвиля вибила вікна

Одесит Микола ледь стримуючи сльози розповідає, що на момент атаки його родина не була вдома. Саме це і врятувало його маленьких дітей від поранень, адже вибухова хвиля винесла скло прямо на ліжко. 

"Наше щастя, що ми пішли гуляти. А що сталося з  квартирою і так видно — немає ні стін, ні вікон. А балконна рама вигнулася всередину", — каже одесит. 

Також чоловік додав, що лише оговтавшись вони з дружиною почали прибирати в оселі та оцінювати наслідки. Вже пізніше звернулися до ОСББ та оперативного штабу, щоб отримати речі першої допомоги. Наразі, зазначає Микола, необхідні фанери та плівка, щоб забити вікна та мати змогу переночувати в квартирі.  

"Я бачу, що люди ходять, пишуть заяви. Ми теж зробили запит, ось чекаємо тепер. У нас немає абсолютно всіх вікон, тож перша допомога не завадить", — додає Микола. 

Вибите вікно в квартирі
Вибите вікно в квартирі. Фото: Новини.LIVE

Скільки отримали допомогу

Наразі відомо, що станом на 14:00 у місті підтверджено пошкодження 70 квартир. А до оперативного штабу звернулися мешканці 59. Решта допомоги не потребують. На місці працюють комунальні служби.

Де відкрили оперативний штаб

Наразі одесити можуть звернутися по допомогу за адресою: вул. Шота Руставелі, 9. Він працюватиме до 19:00. 

"Співробітники районних адміністрацій разом з іншими комунальними службами на місці приймають заявки на оформлення матеріальної допомоги, надають консультації щодо пакета документів, який необхідно зібрати для оформлення допомоги", — зазначають у мерії. 

Розбиті вікна у парадній
Розбиті вікна у парадному. Фото: Новини.LIVE

Крім того, мешканці постраждалих будинків можуть звертатися за допомогою та консультацією до Хаджибейської районної адміністрації за адресою: вул. Генерала Петрова, 22 з 08:30 до 17:00 (в робочі дні) або за телефонами: (048) 734-95-28, (048) 734-95-29.

Атака на Одесу 24 червня

Нагадаємо, що російські загарбники атакували Одесу, ймовірно, із застосуванням ракет типу "Калібр" сьогодні зранку, 24 червня. За словами Сергія Братчука, ворог запустив їх з акваторії Азовського моря.

Ми писали, що ворог вдарив по продовольчому складу однієї з мереж магазинів. В ОВА зазначили, що росіяни навмисно цілять у невійськові об'єкти та продовжують свою тактику терору цивільного населення.

Одеса
війна
російські війська
Україна
Одеська область
Новини Одеси
війна в Україні
калібри
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву