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70 квартир повреждены от ракетного удара — где одесситы могут получить помощь

24 июня 2024 15:01
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Разбитое жилье: сколько разрушено квартир от ракетного удара по Одессе 24 июня
Поврежденный от ракетного удара дом. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Во время утренней ракетной атаки в Одессе повреждения получили десятки жилых домов. Для пострадавших от вражеских атак   в городе открылись оперативные штабы помощи, куда могут обратиться все нуждающиеся в помощи.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте утреннего удара и пообщались с пострадавшими.

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Взрывная волна выбила окна

Одессит Николай сдерживая слезы рассказывает, что на момент атаки его семья не находилась дома. Именно это и спасло его маленьких детей от ранений, ведь взрывная волна вынесла стекло прямо на кровать.

"Наше счастье, что мы пошли гулять. А что произошло с квартирой и так видно - нет ни стен, ни окон. А балконная рама выгнулась внутрь", — говорит одессит.

Также мужчина добавил, что только придя в себя они с женой начали убирать в доме и оценивать последствия. Уже позже обратились в ОСМД и оперативный штаб, чтобы получить вещи первой помощи. Сейчас, отмечает Николай, необходимы фанеры и пленка, чтобы забить окна и переночевать в квартире.

"Я вижу, что люди ходят, пишут заявления. Мы тоже сделали запрос, вот ждем теперь. У нас нет абсолютно всех окон, поэтому первая помощь не помешает", — добавляет Николай.

Выбитое окно в квартире
Выбитое окно в квартире. Фото: Новини.LIVE

Сколько получили помощь

Пока известно, что по состоянию на 14:00 в городе подтверждено повреждение 70 квартир. А в оперативный штаб обратились жители 59. Остальные в помощи не нуждаются. На месте работают коммунальные службы.

Где открыли оперативный штаб

В настоящее время одесситы могут обратиться за помощью по адресу: ул. Шота Руставели, 9. Он будет работать до 19:00.

"Сотрудники районных администраций вместе с другими коммунальными службами на месте принимают заявки на оформление материальной помощи, предоставляют консультации по пакету документов, который необходимо собрать для оформления помощи", — отмечают в мэрии.

Разбитые окна в парадной
Разбитые окна в парадной. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, жители пострадавших домов могут обращаться за помощью и консультацией в Хаджибейскую районную администрацию по адресу: ул. Генерала Петрова, 22 с 08:30 до 17:00 (в рабочие дни) или по телефонам: (048) 734-95-28, (048) 734-95-29.

Атака на Одессу 24 июня

Напомним, что российские захватчики атаковали Одессу, вероятно, с применением ракет типа "Калибр" сегодня утром, 24 июня. По словам Сергея Братчука, враг запустил их из акватории Азовского моря.

Мы писали, что враг ударил по продовольственному составу одной из сетей магазинов. В ОВА отметили, что россияне намеренно целятся в невоенные объекты и продолжают свою тактику террора гражданского населения.

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