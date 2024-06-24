Разбитое жилье: сколько разрушено квартир от ракетного удара по Одессе 24 июня

Поврежденный от ракетного удара дом. Фото: Новини.LIVE

Во время утренней ракетной атаки в Одессе повреждения получили десятки жилых домов. Для пострадавших от вражеских атак в городе открылись оперативные штабы помощи, куда могут обратиться все нуждающиеся в помощи.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте утреннего удара и пообщались с пострадавшими.

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Взрывная волна выбила окна

Одессит Николай сдерживая слезы рассказывает, что на момент атаки его семья не находилась дома. Именно это и спасло его маленьких детей от ранений, ведь взрывная волна вынесла стекло прямо на кровать.

"Наше счастье, что мы пошли гулять. А что произошло с квартирой и так видно - нет ни стен, ни окон. А балконная рама выгнулась внутрь", — говорит одессит.

Также мужчина добавил, что только придя в себя они с женой начали убирать в доме и оценивать последствия. Уже позже обратились в ОСМД и оперативный штаб, чтобы получить вещи первой помощи. Сейчас, отмечает Николай, необходимы фанеры и пленка, чтобы забить окна и переночевать в квартире.

"Я вижу, что люди ходят, пишут заявления. Мы тоже сделали запрос, вот ждем теперь. У нас нет абсолютно всех окон, поэтому первая помощь не помешает", — добавляет Николай.

Выбитое окно в квартире. Фото: Новини.LIVE

Сколько получили помощь

Пока известно, что по состоянию на 14:00 в городе подтверждено повреждение 70 квартир. А в оперативный штаб обратились жители 59. Остальные в помощи не нуждаются. На месте работают коммунальные службы.

Где открыли оперативный штаб

В настоящее время одесситы могут обратиться за помощью по адресу: ул. Шота Руставели, 9. Он будет работать до 19:00.

"Сотрудники районных администраций вместе с другими коммунальными службами на месте принимают заявки на оформление материальной помощи, предоставляют консультации по пакету документов, который необходимо собрать для оформления помощи", — отмечают в мэрии.

Разбитые окна в парадной. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, жители пострадавших домов могут обращаться за помощью и консультацией в Хаджибейскую районную администрацию по адресу: ул. Генерала Петрова, 22 с 08:30 до 17:00 (в рабочие дни) или по телефонам: (048) 734-95-28, (048) 734-95-29.

Атака на Одессу 24 июня

Напомним, что российские захватчики атаковали Одессу, вероятно, с применением ракет типа "Калибр" сегодня утром, 24 июня. По словам Сергея Братчука, враг запустил их из акватории Азовского моря.



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