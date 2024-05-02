Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Братчук пояснив, чому росіяни активізували удари балістикою по Одесі arrow

Братчук пояснив, чому росіяни активізували удари балістикою по Одесі

2 травня 2024 08:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Братчук пояснив, чому росіяни активізували удари балістикою по Одесі
Місце обстрілу в Одесі. Фото ілюстративне: Одеська ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські загарбники почали бити по Одесі балістичними ракетами, щоб збільшити кількість жертв серед мирного населення. Виправити цю ситуацію можна лише за допомогою посилення систем протиповітряної оборони.

Про це сказав речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук в ефірі національного телемарафону у четвер, 2 травня.

Читайте також:

Росіяни б'ють по цивільних мешканцях Одеси

За словами Братчука, зараз росіяни стали використовувати ракети "Іскандер" з касетною частиною. За його словами, це робиться, зокрема і тому, що це дозволяє збільшити кількість мирних жертв.

"Також балістика зараз, на жаль, це те, що дуже важко перехопити, зокрема на півдні. Тому тут наші сподівання на ті обіцянки, які мають бути виконані щодо зміцнення системи ППО", — зазначив Братчук.

Речник зазначив, що іншу номенклатуру ракет загарбники зараз не використовують, тому що вони перехоплюються силами української ППО.

Нагадаємо, увечері 1 травня в Одесі оголосили тривогу через загрозу застосування балістики. У місті прогриміли кілька потужних вибухів. Є влучення в сортувальне депо та вантажне відділення "Нової пошти".

Також ми повідомляли про те, що один із постраждалих унаслідок удару перебуває в лікарні. Чоловік у стані середньої тяжкості.

Одеса
війна
Україна
обстріли
окупанти
жертви
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри