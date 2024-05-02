Братчук пояснив, чому росіяни активізували удари балістикою по Одесі

Місце обстрілу в Одесі. Фото ілюстративне: Одеська ОВА

Російські загарбники почали бити по Одесі балістичними ракетами, щоб збільшити кількість жертв серед мирного населення. Виправити цю ситуацію можна лише за допомогою посилення систем протиповітряної оборони.

Про це сказав речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук в ефірі національного телемарафону у четвер, 2 травня.

Читайте також:

Росіяни б'ють по цивільних мешканцях Одеси

За словами Братчука, зараз росіяни стали використовувати ракети "Іскандер" з касетною частиною. За його словами, це робиться, зокрема і тому, що це дозволяє збільшити кількість мирних жертв.

"Також балістика зараз, на жаль, це те, що дуже важко перехопити, зокрема на півдні. Тому тут наші сподівання на ті обіцянки, які мають бути виконані щодо зміцнення системи ППО", — зазначив Братчук.

Речник зазначив, що іншу номенклатуру ракет загарбники зараз не використовують, тому що вони перехоплюються силами української ППО.

Нагадаємо, увечері 1 травня в Одесі оголосили тривогу через загрозу застосування балістики. У місті прогриміли кілька потужних вибухів. Є влучення в сортувальне депо та вантажне відділення "Нової пошти".

Також ми повідомляли про те, що один із постраждалих унаслідок удару перебуває в лікарні. Чоловік у стані середньої тяжкості.