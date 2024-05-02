Братчук объяснил, почему россияне активизировали удары баллистикой по Одессе

Место обстрелов в Одессе. Фото иллюстративное: Одесская ОВА

Российские захватчики начали избивать по Одессе баллистическими ракетами, чтобы увеличить количество жертв среди мирного населения. Исправить эту ситуацию можно только посредством усиления систем противовоздушной обороны.

Об этом сказал спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук в эфире национального телемарафона в четверг, 2 мая.

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По словам Братчука, сейчас россияне стали использовать ракеты "Искандер" с кассетной частью. По его словам, это делается, в том числе и потому, что это позволяет увеличить количество мирных жертв.

"Также баллистика сейчас, к сожалению, это то, что очень трудно перехватить, в частности, на юге. Поэтому здесь наши надежды на те обещания, которые должны быть выполнены по укреплению системы ПВО", — отметил Братчук.

Спикер отметил, что другую номенклатуру ракет захватчики сейчас не используют, потому что они перехватываются силами украинского ПВО.

Напомним, вечером 1 мая в Одессе объявили тревогу из-за угрозы применения баллистики. В городе прогремели несколько мощных взрывов. Есть попадание в сортировочное депо и грузовое отделение "Новой почты".

Также мы сообщали о том, что один из пострадавших в результате удара находится в больнице. Человек в состоянии средней тяжести.