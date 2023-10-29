До одеських портів прямує судно на завантаження
Сьогодні, 29 жовтня, на вхід до портів Великої Одеси тимчасовим зерновим коридором прямує чергове судно. Ще п’ять балкерів прямують на вихід.
Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.
Яке судно прямує до одеських портів
Відомо, що балкер під назвою NIKOLAOS S прямує до порту Чорноморську. Його дедвейт понад 75 000 тонн.
Рух з портів Одеси
Зазначимо, що зараз на вихід з територіальних вод України стоять п’ять суден. Скоріш за все, це балкери, які прибули під завантаження вчора. Йдеться про суховантажі загальним дедвейтом понад 163 тис. тонн, два з них зробили рейс до України уже двічі.
Робота зернових коридорів
Наразі порти Великої Одеси забезпечують найбільше внесків до бюджету України. Це пов'язано з роботою гуманітарних коридорів, які дозволяють транспортувати збіжжя до інших країн, саме тому його необхідно посилити та захистити від нападок ворога.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що тимчасові зернові коридори у Чорному морі не припиняли роботу й працюватимуть надалі. Попри постійні погрози судноплавству з боку країни-агресорки, цивільні балкери продовжують рух до портів Великої Одеси.
Також ми писали, що після виходу Росії з "зернової угоди" мало що змінилося з експортом збіжжя. Ба більше, Україна створює нові транспортні коридори суходолом.
Додамо, що Росія всіма силами намагається замкнути Україну в морську блокаду. Після виходу із зернової угоди росіяни вже неодноразово намагалися закрити альтернативний шлях до портів "Великої Одеси". Були й спроби залякування капітанів суден, і обстріл Зміїного, з останнього — збільшення кількості мін у Чорному морі. Поки що все було марно. Та чи вдасться нам зберегти альтернативний шлях, журналісти Новини.LIVE поцікавилися у політолога Володимира Волі.
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