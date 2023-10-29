До одеських портів прямує судно на завантаження

Балкер NIKOLAOS S. Фото: MarineTraffic

Сьогодні, 29 жовтня, на вхід до портів Великої Одеси тимчасовим зерновим коридором прямує чергове судно. Ще п’ять балкерів прямують на вихід.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Відомо, що балкер під назвою NIKOLAOS S прямує до порту Чорноморську. Його дедвейт понад 75 000 тонн.

Маршрут вантажного судна NIKOLAOS S. Фото: скриншот

Рух з портів Одеси

Зазначимо, що зараз на вихід з територіальних вод України стоять п’ять суден. Скоріш за все, це балкери, які прибули під завантаження вчора. Йдеться про суховантажі загальним дедвейтом понад 163 тис. тонн, два з них зробили рейс до України уже двічі.

Робота зернових коридорів

Наразі порти Великої Одеси забезпечують найбільше внесків до бюджету України. Це пов'язано з роботою гуманітарних коридорів, які дозволяють транспортувати збіжжя до інших країн, саме тому його необхідно посилити та захистити від нападок ворога.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що тимчасові зернові коридори у Чорному морі не припиняли роботу й працюватимуть надалі. Попри постійні погрози судноплавству з боку країни-агресорки, цивільні балкери продовжують рух до портів Великої Одеси.

Також ми писали, що після виходу Росії з "зернової угоди" мало що змінилося з експортом збіжжя. Ба більше, Україна створює нові транспортні коридори суходолом.

Додамо, що Росія всіма силами намагається замкнути Україну в морську блокаду. Після виходу із зернової угоди росіяни вже неодноразово намагалися закрити альтернативний шлях до портів "Великої Одеси". Були й спроби залякування капітанів суден, і обстріл Зміїного, з останнього — збільшення кількості мін у Чорному морі. Поки що все було марно. Та чи вдасться нам зберегти альтернативний шлях, журналісти Новини.LIVE поцікавилися у політолога Володимира Волі.