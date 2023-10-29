В одесские порты следует судно на загрузку

Балкер NIKOLAOS S. Фото: MarineTraffic

Сегодня, 29 октября, на вход в порты Большой Одессы временным зерновым коридором следует очередное судно. Еще пять балкеров следуют на выход.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

Читайте также:

Какое судно идет в одесские порты

Известно, что балкер под названием NIKOLAOS S направляется в Черноморский порт. Его дедвейт более 75000 тонн.

Маршрут грузового судна NIKOLAOS S. Фото: скриншот

Движение из портов Одессы

Отметим, что сейчас на выходе из территориальных вод Украины стоят пять судов. Скорее всего, это балкеры, прибывшие под погрузку вчера. Речь идет о сухогрузах общим дедвейтом более 163 тыс. тонн, два из них совершили рейс в Украину уже дважды.

Работа зерновых коридоров

В настоящее время порты Большой Одессы обеспечивают больше всего вкладов в бюджет Украины. Это связано с работой гуманитарных коридоров, позволяющих транспортировать зерно в другие страны, поэтому его необходимо усилить и защитить от нападок врага.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что временные зерновые коридоры в Черном море не прекращали работу и будут работать в дальнейшем. Несмотря на постоянные угрозы судоходству со стороны страны-агрессора, гражданские балкеры продолжают движение в порты Великой Одессы.

Также мы писали, что после выхода России из "зернового соглашения" мало что изменилось с экспортом зерна. Более того, Украина создает новые транспортные коридоры по суше.

Добавим, что Россия всеми силами пытается запереть Украину в морскую блокаду. После выхода из зерновой сделки россияне уже неоднократно пытались закрыть альтернативный путь в порты Великой Одессы. Были и попытки устрашения капитанов судов, и обстрел Змеиного, из последнего — увеличение количества мин в Черном море. Пока все было бесполезно. Удастся ли нам сохранить альтернативный путь, журналисты Новости.LIVE поинтересовались у политолога Владимира Воли.