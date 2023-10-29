В одесские порты следует судно на загрузку
Сегодня, 29 октября, на вход в порты Большой Одессы временным зерновым коридором следует очередное судно. Еще пять балкеров следуют на выход.
Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.
Какое судно идет в одесские порты
Известно, что балкер под названием NIKOLAOS S направляется в Черноморский порт. Его дедвейт более 75000 тонн.
Движение из портов Одессы
Отметим, что сейчас на выходе из территориальных вод Украины стоят пять судов. Скорее всего, это балкеры, прибывшие под погрузку вчера. Речь идет о сухогрузах общим дедвейтом более 163 тыс. тонн, два из них совершили рейс в Украину уже дважды.
Работа зерновых коридоров
В настоящее время порты Большой Одессы обеспечивают больше всего вкладов в бюджет Украины. Это связано с работой гуманитарных коридоров, позволяющих транспортировать зерно в другие страны, поэтому его необходимо усилить и защитить от нападок врага.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что временные зерновые коридоры в Черном море не прекращали работу и будут работать в дальнейшем. Несмотря на постоянные угрозы судоходству со стороны страны-агрессора, гражданские балкеры продолжают движение в порты Великой Одессы.
Также мы писали, что после выхода России из "зернового соглашения" мало что изменилось с экспортом зерна. Более того, Украина создает новые транспортные коридоры по суше.
Добавим, что Россия всеми силами пытается запереть Украину в морскую блокаду. После выхода из зерновой сделки россияне уже неоднократно пытались закрыть альтернативный путь в порты Великой Одессы. Были и попытки устрашения капитанов судов, и обстрел Змеиного, из последнего — увеличение количества мин в Черном море. Пока все было бесполезно. Удастся ли нам сохранить альтернативный путь, журналисты Новости.LIVE поинтересовались у политолога Владимира Воли.
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