Інспектори озвучили суму збитків від ракетного удару по Одесі 1 травня

Росія поцилила в сортувальне відділення Нової Пошти в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В результаті ракетного удару по Одесі 1 травня було пошкоджено сортувальне депо та відділення Нової пошти, окрім цього руйнувань зазнало і сусіднє підприємство. Збитки унаслідок атаки становили понад 60 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

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Збитки від атаки 1 травня

Внаслідок влучання у склад Нової Пошти та у магазини, що знаходились поряд, земельні ділянки площами понад 500 кв. метрів та 1 000 кв. метрів було засмічено металевими уламками. За підрахунками інспекторів, своєю атакою на сортувальне відділення Росія завдала збитків більше ніж на 18 мільйонів гривень, а збитки від засмічень території підприємств склали майже 48 мільйонів гривень.

Ракетні удари по Одесі 1 травня

Нагадаємо, увечері 1 травня в Одесі прогриміли кілька потужних вибухів — ворог спрямував балістичні ракети на місто. Окупанти влучили в сортувальне депо та вантажне відділення "Нової пошти". Також сталися численні руйнування інфраструктури міста.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок атаки постраждало 14 людей. 13 травмованим надали медичну допомогу на місці. Ще одного потерпілого госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Збитки від ворожих ударів

Ми також писали, що в результаті ракетного удару по Одещині 19 квітня були уражені об'єкти припортової інфраструктури, сталася масштабна пожежа. Збитки унаслідок атаки становили понад 175 мільйонів гривень.

Додамо, що російські окупанти в ніч проти 17 березня завдали ударів дронами по Одесі та області. Під час цих атак спалахнули пожежі, сталося руйнування промислових будівель, внаслідок чого державі завдано збитків більше ніж на 170 мільйонів гривень.