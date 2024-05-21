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Инспекторы озвучили сумму ущерба от ракетного удара по Одессе 1 мая

21 мая 2024 18:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Инспекторы озвучили сумму ущерба от ракетного удара по Одессе 1 мая
Россия попала в сортировочное отделение Новой Почты в Одессе. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В результате ракетного удара по Одессе 1 мая было повреждено сортировочное депо и отделение Новой почты, кроме этого разрушения потерпело и соседнее предприятие. Ущерб в результате атаки составил более 60 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

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Ущерб от атаки 1 мая

В результате попадания в состав Новой Почты и в рядом находящиеся магазины земельные участки площадью более 500 кв. метров и 1 000 кв. метров было засорено металлическими обломками. По подсчетам инспекторов, своей атакой на сортировочное отделение Россия нанесла ущерб более чем на 18 миллионов гривен, а ущерб от засоров территории предприятий составил почти 48 миллионов гривен.

Ракетные удары по Одессе 1 мая

Напомним, вечером 1 мая в Одессе прогремели несколько мощных взрывов – враг направил баллистические ракеты на город. Оккупанты попали в сортировочное депо и грузовое отделение "Новой почты". Также произошли многочисленные разрушения инфраструктуры города.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате атаки пострадали 14 человек. 13 травмированным оказали медицинскую помощь на месте. Еще один пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Ущерб от вражеских ударов

Мы также писали, что в результате ракетного удара по Одесской области 19 апреля были поражены объекты припортовой инфраструктуры, произошел масштабный пожар. Ущерб в результате атаки составил более 175 миллионов гривен.

Добавим, что российские оккупанты в ночь на 17 марта нанесли удары дронами по Одессе и области. Во время этих атак вспыхнули пожары, произошло разрушение промышленных зданий, в результате чего государству нанесен ущерб более чем на 170 миллионов гривен.

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