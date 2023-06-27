Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Краще об'їхати: де в Одесі сьогодні ремонтують дороги arrow

Краще об'їхати: де в Одесі сьогодні ремонтують дороги

27 червня 2023 11:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Краще об'їхати: де в Одесі сьогодні ремонтують дороги
Комунальники працюють на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 27 червня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, що на деяких ділянках вулиць не слід паркувати авто. 

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

Читайте також:

Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях: 

  • вул. Одарія, 
  • вул. Щеголева, 
  • вул. Церковна – очищення дощоприймачів, промивка рукавів; 
  • пров. Газовий – очищення колектору; 
  • Хаджибейська дорога – очищення лотків, канав. 

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні. 

Цікаво водіям

В Одесі, на вулиці Троїцькій між Рішельєвською та Пушкінською, провели оновлення дорожньої розмітки. Крім того, там продовжено велосмугу. 

Тимчасова заборона на рух транспортних засобів провулком Ляпунова була продовжена до 1 вересня. Ця заборона охоплює ділянку в межах будинку № 12.

В Одесі триває ремонт Деволанівського узвозу. Через що рух транспорту на цій ділянці дороги заборонили. 

На вулиці Ольгівській відбулися зміни в організації дорожнього руху. Відтепер там оголошено двосторонній рух для автотранспорту на ділянці від вулиці Пастера до узвозу Маринеска.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

None

Ядерний вибух: покрокова інструкція, що робити

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз