Лучше объехать: где в Одессе сегодня ремонтируют дороги
Сегодня, 27 июня, в Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водители предупреждают, что на некоторых участках улиц не следует парковать авто.
Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.
Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:
- ул. Одария,
- ул. Щеголева,
- ул. Церковная — очищение дождеприемников, промывка рукавов;
- пров. Газовый — очистка коллектора;
- Хаджибейская дорога — очищение лотков, канав.
"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.
Интересно водителям
В Одессе, на Троицкой улице между Ришельевской и Пушкинской, провели обновление дорожной разметки. Кроме того, там продолжена велополоса.
Временный запрет на движение транспортных средств по переулку Ляпунова был продлен до 1 сентября. Этот запрет охватывает участок в пределах дома №12.
В Одессе идет ремонт Деволановского спуска. Из-за этого движение транспорта на этом участке дороги запретили.
На улице Ольговской произошли изменения в организации дорожного движения. Теперь там объявлено двустороннее движение для автотранспорта на участке от улицы Пастера до спуска Маринеска.