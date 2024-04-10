Літак НАТО патрулює ситуацію у Чорному морі — що відомо про місію розвідувальника

Боїнг P-8A Poseidon MPA. Фото: Boeing Defence

Сьогодні, 10 квітня, американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon знову веде патрулювання біля південних кордонів Одеської області. Розвідувальний літак НАТО перебуває у повітряному просторі Румунії та спостерігає за ситуацією на Одещині та у Чорному морі.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

Читайте також:

Маршрут розвідувальника

Американський військовий літак злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Важливо зазначити, що ця база є частиною італійських ВПС і використовується не лише американськими ВМС, а й іншими союзниками та партнерами НАТО. Наразі літак проводить розвідку над акваторією Чорного моря та здійснює спостереження за ситуацією біля кордонів Одеської області.



Маршрут літака НАТО. Фото: скриншот

Boeing P-8A Poseidon — що відомо про літак

Boeing P-8A Poseidon — це ключовий військовий патрульний літак, розроблений компанією Boeing для потреб ВМС США та інших країн. Основним завданням Boeing P-8A Poseidon є морська патрульна авіація та протипідводна боротьба. Завдяки сенсорам, що розробленні для спостереження за поверхнею води, розвідувальник виявляє підводні човни та може вести пошуково-рятувальні операції. Додамо, що повітряне судно допомагає українським військовим знищувати російські кораблі.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, російська армія втратила можливість мінувати акваторію Чорного моря. Наразі сили оборони України активно працюють над безпекою зернового коридору, через який прямує експорт збіжжя та інших продуктів.

Також ми повідомляли, що ВМС ретельно аналізують найбільш стратегічно важливі кораблі Російського Чорноморського флоту, спрямовуючи увагу на їхню потенційну військову загрозу. Наразі найбільшу небезпеку для України несуть саме ворожі ракетоносії, тому вони в пріоритеті на знищення.



Також ми писали, що станом на сьогодні, 10 квітня, споряджені ракетоносії росіян чергують в акваторії Середземного моря. В Чорному та Азовському ворожі кораблі не помічені — окупанти продовжують тримати їх в пунктах базування.