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Самолет НАТО патрулирует ситуацию в Черном море — что известно о миссии разведчика

10 апреля 2024 16:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Самолет НАТО патрулирует ситуацию в Черном море — что известно о миссии разведчика
Боинг P-8A Poseidon MPA. Фото: Boeing Defence
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 10 апреля, американский разведчик Boeing P-8A Poseidon снова ведет патрулирование у южных границ Одесской области. Разведывательный самолет НАТО находится в воздушном пространстве Румынии и наблюдает за ситуацией в Одесской области и Черном море.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Маршрут разведчика

Американский военный самолет взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Важно отметить, что эта база является частью итальянских ВВС и используется не только американскими ВМС, но и другими союзниками и партнерами НАТО. В настоящее время самолет проводит разведку над акваторией Черного моря и осуществляет наблюдение за ситуацией у границ Одесской области.

Самолет НАТО патрулирует ситуацию в Черном море — что известно о миссии разведчика - фото 1
Маршрут самолета НАТО. Фото: скриншот

Boeing P-8A Poseidon — что известно о самолете

Boeing P-8A Poseidon – это ключевой военный патрульный самолет, разработанный компанией Boeing для нужд ВМС США и других стран. Основная задача Boeing P-8A Poseidon — морская патрульная авиация и противоподводная борьба. Благодаря сенсорам, разработанным для наблюдения за поверхностью воды, разведчик обнаруживает подлодки и может вести поисково-спасательные операции. Добавим, что воздушное судно помогает украинским военным уничтожать российские корабли.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, российская армия упустила возможность миновать акваторию Черного моря. В настоящее время силы обороны Украины активно работают над безопасностью зернового коридора, через который идет экспорт зерна и других продуктов.

Также мы сообщали, что ВМС тщательно анализируют наиболее стратегически важные корабли Российского Черноморского флота, уделяя внимание их потенциальной военной угрозе. Наибольшую опасность для Украины несут именно вражеские ракетоносители, поэтому они в приоритете на уничтожение.

Также мы писали, что на сегодня, 10 апреля, снаряженные ракетоносители россиян дежурят в акватории Средиземного моря. В Черном и Азовском вражеские корабли не замечены — оккупанты продолжают держать их в пунктах базирования.

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НАТО
самолет
Черное море
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