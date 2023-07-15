В Одесі стався черговий скандал з мобілізацією

Військові затримали чоловіка на вулиці. Фото: УНІАН

Мережею шириться відео про начебто чергові безчинства працівників Одеських ТЦК. Чоловіки у військовій формі силою затримали перехожого у Хаджибейському районі міста.

Про це Новини.LIVE дізналося з соцмереж.

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На відео зафіксовано, як поліцейські та чоловіки у військовій формі силою скрутили руки та поклали на землю молодика призовного віку. Інцидент стався на вулиці Генерала Петрова.

Також вчора в Одесі розгорнувся схожий скандал, пов’язаний із мобілізацією військовозобов’язаних. В мережі швидко поширилось відео, де шестеро чоловіків у військові формі намагаються затягнути призовника в авто.

Інші скандали за участю військкомів

На Одещині під час роботи ТЦК військкоми помітили, що дівчина зі свого авто знімає на відео, як вони видають повістку хлопцю. Співробітники територіального центру комплектування вирішили за такі дії забрати у дівчини телефон.

Зазначимо, це вже не перший інцидент за участю військових в Одеській області. Черговий скандал виник між одеситами та групою чоловіків у військовій формі. Останні словесно погрожувати зарізати тих, хто ухиляється від мобілізації.

Нагадаємо, в Одесі біля залізничного вокзалу затримали київських музикантів та відправили до військової частини. Гурт Junket планував відіграти благодійний концерт в одному з клубів міста 9 червня.