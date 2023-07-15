В Одессе произошел очередной скандал с мобилизацией

Военные задержали мужчину на улице. Фото: УНИАН

Сетью распространяется видео о якобы очередных бесчинствах работников Одесских ТЦК. Мужчины в военной форме задержали прохожего в Хаджибейском районе города.

Об этом Новини.LIVE узнало из соцсетей.

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На видео зафиксировано, как полицейские и мужчины в военной форме силой скрутили руки и положили на землю молодого человека призывного возраста. Инцидент произошел на улице Генерала Петрова.

Также вчера в Одессе разразился похожий скандал, связанный с мобилизацией военнообязанных. В сети быстро распространилось видео, где шесть мужчин в военной форме пытаются затащить призывника в авто.

Другие скандалы с участием военнослужащих

В Одесской области во время работы ТЦК военными заметили, что девушка со своего авто снимает на видео, как они выдают повестку парню. Сотрудники территориального центра комплектования решили за такие действия забрать у девушки телефон.

Это уже не первый инцидент с участием военных в Одесской области. Очередной скандал возник между одесситами и группой мужчин в военной форме. Последние словесно угрожать зарезать уклоняющихся от мобилизации.

Напомним, в Одессе у железнодорожного вокзала задержали киевских музыкантов и отправили в воинскую часть. Группа Junket планировала отыграть благотворительный концерт в одном из клубов города 9 июня.