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На Одещині сталася пожежа у будинку: є загиблі

16 вересня 2023 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині сталася пожежа у будинку
Гасіння пожежі. Фото ілюстративне: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

 У місті Білгород-Дністровський Одеської області сталася пожежа у багатоквартирному будинку. Надзвичайники встановили, що займання почалося на 5-му поверсі через загоряння домашнього майна.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Одеській області.

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За інформацією пожежників, на місці встановлено загоряння домашнього майна, а ліквідувати пожежу вдалося за 3 хвилини. Полум'я охопило площу 20 кв. м. 

Постраждала від пожежі

Після гасіння вогню надзвичайники виявили загиблу господарку квартири, громадянку 1963 року.

Наразі усі збитки та деталі інциденту встановлюються. Ймовірна причина пожежі — "коротке замкнення електромережі".

Пожежі на Одещині

У Білгород-Дністровському районі Одеської області місцевий мешканець ненароком знищив два гектари землі. Чоловік кинув недопалок на покошене пшеничне поле. 

У Хаджибейському районі Одеси сталася пожежа, внаслідок якої постраждала літня жінка. На вулиці Головківській загорілася надвірна споруда будинку.

В Одесі сталася пожежа в одноповерховому приватному будинку, у якій загинула людина. Попередньо відомо, що займання сталося через необережне паління в оселі.

Також зранку 17 липня до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Градоначальницькій в Приморському районі Одеси. Рятувальники вирушили на місце події та виявили, що пожежа виникла у квартирі на другому поверсі триповерхового житлового будинку.

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