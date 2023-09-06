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Пожежа на Одещині: вогонь охопив будинок, є постраждалий

6 вересня 2023 14:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Пожежа на Одещині: вогонь охопив будинок, є постраждалий
Рятувальник гасить пожежу. Фото: ілюстративне / google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В селище міського типу Ширяєве, розташоване в Березівському районі, сталася пожежа. Після прибуття рятувальників на місце події стало відомо, що вогонь розповсюдився на всю площу житла.

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області. 

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Житловий будинок був повністю зруйнований, все домашнє майно перетворилися на попіл. У результаті пожежі господар будинку, чоловік 1983 року народження, отримав серйозні травми. Його негайно госпіталізували до місцевої лікарні на кареті швидкої медичної допомоги.

Пожежа на Одещині. Фото: свідки події
Пожежа на Одещині. Фото: свідки події

Ймовірна причина цієї страшної трагедії — вибух газоповітряної суміші. Збиток, завданий цією подією, наразі встановлюється слідчими.

Для того, щоб впоратися зі стихією, були залучені три одиниці техніки та 10 вогнеборців від Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежі на Одещині

У Білгород-Дністровському районі Одеської області місцевий мешканець ненароком знищив два гектари землі. Чоловік кинув недопалок на покошене пшеничне поле. 

У Хаджибейському районі Одеси сталася пожежа, внаслідок якої постраждала літня жінка. На вулиці Головківській загорілася надвірна споруда будинку.

В Одесі сталася пожежа в одноповерховому приватному будинку, у якій загинула людина. Попередньо відомо, що займання сталося через необережне паління в оселі.

Також зранку 17 липня до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Градоначальницькій в Приморському районі Одеси. Рятувальники вирушили на місце події та виявили, що пожежа виникла у квартирі на другому поверсі триповерхового житлового будинку.

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