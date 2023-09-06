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Пожар в Одесской области: огонь охватил дом, есть пострадавший

6 сентября 2023 14:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Пожар в Одесской области: огонь охватил дом, есть пострадавший
Спасатель тушит пожар. Фото: иллюстративный / google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В поселке городского типа Ширяево, расположенном в Березовском районе, произошел пожар. По прибытии спасателей на место происшествия стало известно, что огонь распространился на всю площадь жилья.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

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Жилой дом был полностью разрушен, все домашнее имущество превратились в пепел. В результате пожара хозяин дома, мужчина 1983 года рождения, получил серьезные травмы. Его немедленно госпитализировали в местную больницу на карете скорой помощи.

Пожар в Одесской области. Фото: свидетели происшествия
Пожар в Одесской области. Фото: свидетели происшествия

Вероятная причина этой страшной трагедии — взрыв газовоздушной смеси. Ущерб, причиненный этим событием, устанавливается следователями.

Для того чтобы справиться со стихией, были привлечены три единицы техники и 10 пожарных от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожары в Одесской области

В Белгород-Днестровском районе Одесской области местный житель нечаянно уничтожил два гектара земли. Мужчина бросил окурок на покошенное пшеничное поле.

В Хаджибейском районе Одессы произошел пожар, в результате которого пострадала пожилая женщина. На улице Головковской загорелась дворовая постройка дома.

В Одессе произошел пожар в одноэтажном частном доме, в котором погиб человек. Предварительно известно, что возгорание произошло из-за неосторожного курения в доме.

Также с утра 17 июля в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на улице Градоначальнической в Приморском районе Одессы. Спасатели отправились на место происшествия и обнаружили, что пожар возник в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома.

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