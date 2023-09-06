Пожар в Одесской области: огонь охватил дом, есть пострадавший

Спасатель тушит пожар. Фото: иллюстративный / google

В поселке городского типа Ширяево, расположенном в Березовском районе, произошел пожар. По прибытии спасателей на место происшествия стало известно, что огонь распространился на всю площадь жилья.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

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Пожар в Одесской области. Фото: свидетели происшествия

Вероятная причина этой страшной трагедии — взрыв газовоздушной смеси. Ущерб, причиненный этим событием, устанавливается следователями.

Для того чтобы справиться со стихией, были привлечены три единицы техники и 10 пожарных от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожары в Одесской области

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