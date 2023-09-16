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В Одесской области произошел пожар в доме: есть погибшие

16 сентября 2023 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области произошел пожар в доме
Тушение пожара. Фото иллюстративное: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В городе Белгород-Днестровский Одесской области произошел пожар в многоквартирном доме. Чрезвычайщики установили, что возгорание началось на 5-м этаже из-за того, что загорелось домашнее имущество.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

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По информации пожарных, на месте установлено возгорание домашнего имущества, а ликвидировать пожар удалось через 3 минуты. Пламя охватило площадь 20 кв. м.

Пострадала от пожара

После тушения огня чрезвычайники обнаружили погибшую хозяйку квартиры, гражданку 1963 года.

Все убытки и детали инцидента устанавливаются. Вероятная причина пожара — "короткое замыкание электросети".

Пожары в Одесской области

В Белгород-Днестровском районе Одесской области местный житель нечаянно уничтожил два гектара земли. Мужчина бросил окурок на покошенное пшеничное поле.

В Хаджибейском районе Одессы произошел пожар, в результате которого пострадала пожилая женщина. На улице Головковской загорелась дворовая постройка дома.

В Одессе произошел пожар в одноэтажном частном доме, в котором погиб человек. Предварительно известно, что возгорание произошло из-за неосторожного курения в доме.

Также с утра 17 июля в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на улице Градоначальнической в Приморском районе Одессы. Спасатели отправились на место происшествия и обнаружили, что пожар возник в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома.

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